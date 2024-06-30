Овен, Лев і Риби, сьогодні треба проявити свою мужність, щоб гідно прийняти виклик, пише LifeStyle 24.

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Овен

Ймовірно, що почуєте погані новини, які пов'язані з робочими та фінансовими питаннями. Під загрозою опиняться ваші заощадження та робоче місце.

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Лев

Сьогодні може пролунати дзвінок від близької людини із повідомленням про важливу втрату. Усім знадобиться ваша мужність і підтримка.

Гороскоп для Левів

Риби

На вас посиплеться гора дрібних невдач, яка переросте у велику бульбашку проблем. На жаль, варто очікувати на щось таке, що перетворить бульбашку на снігову лавину зі стресу та нервів.

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