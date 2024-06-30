Овен, Лев и Рыбы, сегодня надо проявить свое мужество, чтобы достойно принять вызов, пишет LifeStyle 24.

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Овен

Вероятно, что услышите плохие новости, связанные с рабочими и финансовыми вопросами. Под угрозой окажутся ваши сбережения и рабочее место.

Гороскоп для Овнов

Лев

Сегодня может раздаться звонок от близкого человека с сообщением о важной утрате. Всем понадобится ваше мужество и поддержка.

Гороскоп для Львов

Рыбы

На вас посыплется гора мелких неудач, которая перерастет в большой пузырь проблем. К сожалению, стоит ожидать чего-то такого, что превратит пузырь в снежную лавину из стресса и нервов.

Гороскоп для Рыб