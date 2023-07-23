Дзеркальна дата 23 липня 2023: на кого в цей день чекає додатковий прибуток

Дзеркальна дата – ідеальний день для загадування бажань та втілення планів. Окрім того, доля може підготувати вам дещо приємне, наприклад, додаткові кошти, на які ви навіть не розраховували.

Так, уже цієї неділі Козероги та Стрільці можуть отримати додатковий прибуток, пише 24 Канал. Втім, не варто одразу ж тратити всі гроші.

До речі Дзеркальна дата 23 липня 2023: хто у цей день зустріне своє кохання

Козероги

Народжених під цим сузір'ям 23 липня чекають зміни у фінансовому плані. Цієї неділі ваш гаманець точно не буде порожнім. Ба більше, керівник несподівано винагородить за старанну роботу.

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Гороскоп для Козерогів

Стрільці

Представники цих знаків сьогодні можуть продати річ, якою довгий час не користувалися. Мабуть, вона давно лежить у кутку, ймовірно, про неї навіть забули. Втім, це якраз те, що треба вашому знайомому, тож він готовий заплатити хороші гроші.

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Гороскоп для Стрільців