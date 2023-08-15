Залиштеся вдома: цим знакам зодіаку сьогодні не варто їхати в далеку дорогу

Якщо у вас була запланована подорож, краще відкладіть її на інший день. Зірки пропокують, що краще не відправлятися в далеку дорогу.

Стрілець і Близнюки, у вівторок, 15 серпня, вам краще залишитися вдома. Про це з посиланням на астрологів пише 24 Канал.

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Якщо ви відчуваєте хоч найменший сумнів щодо цієї поїздки, краще скасуйте все або перенесіть. Цей день далеко не для подорожі. Сьогодні вам буде над чим подумати, тож відкладіть валізу та обов'язково поїжте.

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Стрілець

Далека дорога не завжди безпечна, особливо, якщо дві ночі перед тим ви не висипалися. Краще не ризикуйте та відкладіть усе.

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