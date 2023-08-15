Стрелец и Близнецы, во вторник, 15 августа, вам лучше остаться дома. Об этом со ссылкой на астрологов пишет 24 Канал.

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Близнецы

Если вы чувствуете хоть малейшее сомнение в этой поездке, лучше отмените все или перенесите. Этот день далеко не для поездки. Сегодня вам будет над чем подумать, так что отложите чемодан и обязательно поешьте.

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Стрелец

Дальняя дорога не всегда безопасна, особенно если две ночи перед тем вы не высыпались. Лучше не рискуйте и отложите все.

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