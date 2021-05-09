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Гороскоп на 9 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Овнів
Сьогоднішній день Овнам рекомендовано провести з рідними та близькими, які готові вам допомогти в скрутну хвилину. Позитивні корективи принесе зміна оточення: поїздка за місто на пікнік чи нові захоплення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Тельців
Астрологи радять Тельцям присвятити день новим починанням та роботі з інформацією. Вам добре даватимуться додаткові навички, які збільшать вашу продуктивність.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Близнюків
Постарайтеся в цей день не братися за роботу. Спробуйте відволіктися від робочих проєктів та зайнятися чимось приємним для душі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Левів
Вранці можуть виникнути непередбачувані обставини, які порушать ваші плани на день. Слідкуйте за своїми словами у спілкуванні з новими людьми. Увечері відмовтеся від вживання спиртних напоїв.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Дів
Сьогодні Дівам треба ретельно запланувати місяць. Чітко складіть список справ, які вам треба зробити. Можете структурувати їх у 4 колонки: термінові, нетермінові, важливі, неважливі.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Терезів
У цей день на Терезів чекає день роздумів. Ви усвідомите, що шлях, який ви обрали – вам не до вподоби. Для того, аби не загнати себе у депресію, спробуйте зануритися в себе та зрозуміти, що вам по-справжньому принесе радість.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Скорпіонів
Астрологи радять Скорпіонам скоригувати свої пріоритети і зробити те, на шо так довго не наважувалися. Зорі будуть на вашому боці та сприятимуть успіху.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Стрільців
Астрологи радять Стрільцям обмірковувати кожне рішення, уникати авантюр та ризикованих витівок. Головна порада сьогоднішнього дня – адекватно оцінюйте свої сили та можливості, щоб не перегоріти на половині шляху до омріяного результату.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Козерогів
Козерогам сьогодні рекомендовано знаходити плюси навіть у найскладніших ситуаціях. Таким чином ви адаптуєтеся до будь-яких сюрпризів долі.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Водоліїв
Астрологи радять Водоліям в цей день перебувати офлайн. Очистіть свої соціальні мережі від непотрібних листувань, відпишіться від розсилок та нецікавих блогерів. Влаштуйте собі цифровий детокс.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 9 травня 2021 для Риб
У цей день Риби зможуть прояснити заплутані питання та складні стосунки. Вам доведеться зробити серйозний вибір. Відмовтеся від чогось меншого на користь більшого та перспективнішого.