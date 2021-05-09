Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Овнов

Сегодняшний день Овнам рекомендуется провести с родными и близкими, которые готовы вам помочь в трудную минуту. Положительные коррективы принесет изменение окружения: поездка за город на пикник или новые увлечения.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Тельцов

Астрологи советуют Тельцам посвятить день новым начинаниям и работе с информацией. Вам хорошо будут даваться дополнительные навыки, которые увеличат вашу производительность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Близнецов

Постарайтесь в этот день не браться за работу. Попробуйте отвлечься от рабочих проектов и заняться чем-то приятным для души.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Раков

Раков в этот день ждет серьезная встреча с человеком, с которым вы очень давно не общались. Постарайтесь не воспринимать конструктивную критику в свой адрес близко к сердцу.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Львов

Утром могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые нарушат ваши планы на день. Следите за своими словами в общении с новыми людьми. Вечером откажитесь от употребления спиртных напитков.

Читайте также Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Дев

Сегодня Девам нужно тщательно запланировать месяц. Четко составьте список дел, которые вам надо сделать. Вы можете структурировать их в 4 колонки: срочные, несрочные, важные, неважные.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Весов

В этот день Весов ждет день размышлений. Вы осознаете, что путь, который вы выбрали – вам не нравится. Для того, чтобы не загнать себя в депрессию, попробуйте погрузиться в себя и понять, что вам по-настоящему принесет радость.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Скорпионов

Астрологи советуют Скорпионам скорректировать свои приоритеты и сделать то, на что так долго не решались. Звезды будут на вашей стороне и будут способствовать успеху.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Стрельцов

Астрологи советуют Стрельцам обдумывать каждое решение, избегать авантюр и рискованных выходок. Главный совет сегодняшнего дня – правильно оценивайте свои силы и возможности, чтобы не перегореть на половине пути к желанному результату.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Козерогов

Козерогам сегодня рекомендуется находить плюсы даже в самых сложных ситуациях. Таким образом вы адаптируетесь к любым сюрпризам судьбы.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Водолеев

Астрологи советуют Водолеям в этот день находиться в оффлайне. Очистите свои социальные сети от ненужных переписок, отпишитесь от рассылки и неинтересных блоггеров. Устройте себе цифровой детокс.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 9 мая 2021 для Рыб

В этот день Рыбы смогут прояснить запутанные вопросы и сложные отношения. Вам придется сделать серьезный выбор. Откажитесь от чего-то меньшего в пользу большего и перспективного.