Гороскоп на 9 мая для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Овнов
Сегодняшний день Овнам рекомендуется провести с родными и близкими, которые готовы вам помочь в трудную минуту. Положительные коррективы принесет изменение окружения: поездка за город на пикник или новые увлечения.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Тельцов
Астрологи советуют Тельцам посвятить день новым начинаниям и работе с информацией. Вам хорошо будут даваться дополнительные навыки, которые увеличат вашу производительность.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Близнецов
Постарайтесь в этот день не браться за работу. Попробуйте отвлечься от рабочих проектов и заняться чем-то приятным для души.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Львов
Утром могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, которые нарушат ваши планы на день. Следите за своими словами в общении с новыми людьми. Вечером откажитесь от употребления спиртных напитков.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Дев
Сегодня Девам нужно тщательно запланировать месяц. Четко составьте список дел, которые вам надо сделать. Вы можете структурировать их в 4 колонки: срочные, несрочные, важные, неважные.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Весов
В этот день Весов ждет день размышлений. Вы осознаете, что путь, который вы выбрали – вам не нравится. Для того, чтобы не загнать себя в депрессию, попробуйте погрузиться в себя и понять, что вам по-настоящему принесет радость.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Скорпионов
Астрологи советуют Скорпионам скорректировать свои приоритеты и сделать то, на что так долго не решались. Звезды будут на вашей стороне и будут способствовать успеху.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Стрельцов
Астрологи советуют Стрельцам обдумывать каждое решение, избегать авантюр и рискованных выходок. Главный совет сегодняшнего дня – правильно оценивайте свои силы и возможности, чтобы не перегореть на половине пути к желанному результату.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Козерогов
Козерогам сегодня рекомендуется находить плюсы даже в самых сложных ситуациях. Таким образом вы адаптируетесь к любым сюрпризам судьбы.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Водолеев
Астрологи советуют Водолеям в этот день находиться в оффлайне. Очистите свои социальные сети от ненужных переписок, отпишитесь от рассылки и неинтересных блоггеров. Устройте себе цифровой детокс.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 9 мая 2021 для Рыб
В этот день Рыбы смогут прояснить запутанные вопросы и сложные отношения. Вам придется сделать серьезный выбор. Откажитесь от чего-то меньшего в пользу большего и перспективного.