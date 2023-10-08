Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Овнів
В Овнів цей день сприятливий для планування та фінансових рішень. Водночас потрібно зберігати терпеливість і не поспішати.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Тельців
Тельцям у неділю варто приділити увагу сімейним справам. Також сьогодні можна зустрітися з друзями або завести нові знайомства.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Близнюків
День буде непростим для Близнюків в особистому плані. Потрібно зберігати спокій та тримати баланс. Не давайте емоціям взяти гору.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Раків
У Раків може статися несподіваний поворот, який змінить всі події. Астрологи радять бути обережними та гнучкими у цей день.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Левів
Левам потрібно буде хапатися за кожну можливість, адже вам можуть знадобитися додаткові кошти. Водночас рідні можуть чекати від вас підтримки.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Дів
Дівам сьогодні небезпечно сумніватися, боятися та думати про погане. Уникніть спілкування з тими людьми, які змушують вас відчувати невпевненість у собі.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Терезів
Остерігайтеся непотрібних конфліктів, тож будьте більш обережними у спілкуванні з людьми. Цей день може бути насиченим, тому важливо заздалегідь все спланувати.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Скорпіонів
У Скорпіонів сьогодні буде складний день. Тому ввечері можна відпочити з близькими та влаштувати релакс.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Стрільців
Стрільцям варто бути особливо уважними до свого фінансового становища. Ви можете прийняти пораду від друзів або близьких – вона вам знадобиться.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Козорогів
Якщо сьогодні вам доведеться ухвалювати рішення, то не спирайтесь тільки на інтуїцію – вона сьогодні буде не на піку.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Водоліїв
Водолії можуть стикнутися з агресією та провокацією. Контролюйте свої емоції та не піддавайтеся на чужі випади.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 8 жовтня 2023 для Риб
Астрологи радять Рибам прагнути до балансу. Якщо ви добре завершите цей день, то і наступний буде доволі вдалим.