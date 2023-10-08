Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

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Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Овнов

В Овне этот день благоприятен для планирования и финансовых решений. В то же время нужно сохранять терпение и не торопиться.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Тельцов

Тельцам в воскресенье следует уделить внимание семейным делам. Также сегодня можно встретиться с друзьями или завести новые знакомства.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Близнецов

День будет непростым для Близнецов в личном плане. Следует сохранять спокойствие и держать баланс. Не давайте эмоциям возобладать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Раков

У Раков может произойти неожиданный поворот, который сменит все события. В этот день астрологи советуют быть осторожными и гибкими.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Львов

Львам нужно будет хвататься за каждую возможность, ведь вам могут понадобиться дополнительные средства. В то же время родные могут ждать от вас поддержки.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 8 октября 2023 года для Дев

Девам сегодня опасно сомневаться, бояться и думать о плохом. Избегайте общения с людьми, которые заставляют вас чувствовать неуверенность в себе.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Весов

Остерегайтесь ненужных конфликтов и будьте осторожнее в общении с людьми. Этот день может быть насыщенным, потому важно заранее все спланировать.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Скорпионов

У Скорпионов сегодня будет трудный день. Потому вечером можно отдохнуть с близкими и устроить релакс.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Стрельцов

Стрельцам следует быть особенно внимательными к своему финансовому положению. Вы можете принять совет от друзей или близких – он вам понадобится.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Козерогов

Если сегодня вам придется принимать решение, не опирайтесь только на интуицию – она сегодня будет не на пике.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 8 октября 2023 для Водолеев

Водолеи могут столкнуться с агрессией и провокацией. Контролируйте свои эмоции и не поддавайтесь на чужие выпады.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 8 октября 2023 года для Рыб

Астрологи советуют Рыбам стремиться к балансу. Если вы хорошо завершите этот день, то и следующий будет удачным.