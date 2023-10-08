Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 8 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Овнов
В Овне этот день благоприятен для планирования и финансовых решений. В то же время нужно сохранять терпение и не торопиться.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Тельцов
Тельцам в воскресенье следует уделить внимание семейным делам. Также сегодня можно встретиться с друзьями или завести новые знакомства.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Близнецов
День будет непростым для Близнецов в личном плане. Следует сохранять спокойствие и держать баланс. Не давайте эмоциям возобладать.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Раков
У Раков может произойти неожиданный поворот, который сменит все события. В этот день астрологи советуют быть осторожными и гибкими.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Львов
Львам нужно будет хвататься за каждую возможность, ведь вам могут понадобиться дополнительные средства. В то же время родные могут ждать от вас поддержки.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 8 октября 2023 года для Дев
Девам сегодня опасно сомневаться, бояться и думать о плохом. Избегайте общения с людьми, которые заставляют вас чувствовать неуверенность в себе.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Весов
Остерегайтесь ненужных конфликтов и будьте осторожнее в общении с людьми. Этот день может быть насыщенным, потому важно заранее все спланировать.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Скорпионов
У Скорпионов сегодня будет трудный день. Потому вечером можно отдохнуть с близкими и устроить релакс.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Стрельцов
Стрельцам следует быть особенно внимательными к своему финансовому положению. Вы можете принять совет от друзей или близких – он вам понадобится.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Козерогов
Если сегодня вам придется принимать решение, не опирайтесь только на интуицию – она сегодня будет не на пике.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 8 октября 2023 для Водолеев
Водолеи могут столкнуться с агрессией и провокацией. Контролируйте свои эмоции и не поддавайтесь на чужие выпады.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 8 октября 2023 года для Рыб
Астрологи советуют Рыбам стремиться к балансу. Если вы хорошо завершите этот день, то и следующий будет удачным.