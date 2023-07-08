День, коли не можна брехати: гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на 8 липня прогнозує Овнам цікаву пропозицію, від якої не можна відмовлятися. Леви можуть познайомитися з важливою людиною. Козероги сьогодні почують хорошу новину.
Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.
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Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Овнів
Овни можуть сьогодні отримати цікаву пропозицію. Від неї у жодному разі не можна відмовлятися – згодом стане помітним результат.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Тельців
У суботу вдалий день для Тельців, щоб зустрітися з друзями. Це чудова нагода влаштувати пікнік чи посиденьки у парку.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Близнюків
Близнюки відчують бажання збрехати сьогодні, щоб полегшити собі життя. Не варто йти на цей проступок, адже згодом правда однаково випливе.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Раків
Сьогодні хороший день для того, щоб відмовитися від думок про успіх та матеріальне багатство. Присвятіть час саморозвитку.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Левів
Астрологи радять Левам вийти у світ, спілкуватися з людьми та заводити знайомства. Є шанс познайомитися з другою половинкою.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Дів
Дів сьогодні кличуть зміни та пригоди. Скажіть "так" несподіваним викликам та вийдіть із зони комфорту.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Терезів
Терезам сьогодні краще подбати про здоров'я та свій фізичний стан. Буде хорошим рішенням заняття спортом або пробіжка на свіжому повітрі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Скорпіонів
Суботу Скорпіонам варто провести у культурному середовищі. Наприклад, сходити на виставку або до театру.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Стрільців
Стрільцям можна забути про проблеми, які дошкуляли останнім часом. Всесвіт налаштований до вас позитивно, тому вони вирішаться самі собою.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Козерогів
Козероги почують дуже хороші новини сьогодні. День почнеться вдало, адже цієї звістки ви чекали давно.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Водоліїв
На Водоліїв може тримати образу близька людина. Сьогодні хороший день для того, щоб примиритися.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 8 липня 2023 для Риб
Астрологи радять Рибам сьогодні провести роботу над помилками. Подумайте про те, як би ви могли поводитися надалі, щоб уникати неприємних ситуацій.