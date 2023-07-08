Що астрологи прогнозують всім 12 знакам зодіаку та на що треба звернути увагу – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 8 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Овнів

Овни можуть сьогодні отримати цікаву пропозицію. Від неї у жодному разі не можна відмовлятися – згодом стане помітним результат.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Тельців

У суботу вдалий день для Тельців, щоб зустрітися з друзями. Це чудова нагода влаштувати пікнік чи посиденьки у парку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Близнюків

Близнюки відчують бажання збрехати сьогодні, щоб полегшити собі життя. Не варто йти на цей проступок, адже згодом правда однаково випливе.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Раків

Сьогодні хороший день для того, щоб відмовитися від думок про успіх та матеріальне багатство. Присвятіть час саморозвитку.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Левів

Астрологи радять Левам вийти у світ, спілкуватися з людьми та заводити знайомства. Є шанс познайомитися з другою половинкою.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Дів

Дів сьогодні кличуть зміни та пригоди. Скажіть "так" несподіваним викликам та вийдіть із зони комфорту.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Терезів

Терезам сьогодні краще подбати про здоров'я та свій фізичний стан. Буде хорошим рішенням заняття спортом або пробіжка на свіжому повітрі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Скорпіонів

Суботу Скорпіонам варто провести у культурному середовищі. Наприклад, сходити на виставку або до театру.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Стрільців

Стрільцям можна забути про проблеми, які дошкуляли останнім часом. Всесвіт налаштований до вас позитивно, тому вони вирішаться самі собою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Козерогів

Козероги почують дуже хороші новини сьогодні. День почнеться вдало, адже цієї звістки ви чекали давно.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Водоліїв

На Водоліїв може тримати образу близька людина. Сьогодні хороший день для того, щоб примиритися.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 8 липня 2023 для Риб

Астрологи радять Рибам сьогодні провести роботу над помилками. Подумайте про те, як би ви могли поводитися надалі, щоб уникати неприємних ситуацій.