Астрологи визначили, що Близнюки, Діви та Козероги – найкращі жартівники, пише 24 Канал. Вони завжди є душею компанії та мають бездоганне почуття гумору.

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Близнюки

Представники цього знака зодіаку мають вроджене почуття гумору. Навіть у складнощах та непростих ситуаціях вони знайдуть, з чого посміятися.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Дів обожнюють у компаніях за їхні жарти, що завжди доречні та влучні. Діви – оптимісти, вони вміють розрядити обстановку та створити невимушену атмосферу у компанії.

Гороскоп для Дів

Козеріг

Інтелектуальні та подекуди саркастичні жарти Козерогів можуть подобатися не всім, але вони справді є королями гумору. Представники цього знака зодіаку завжди смішно розповідають історії та вміють творити каламбури.

Гороскоп для Козерогів