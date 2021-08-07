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Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Овнів
У сімейному житті Овнів чекають деякі труднощі. Ймовірно, ваша половинка не буде погоджуватися на вашу пропозицію. Спробуйте знайти правильні слова для того, аби переконати чоловіка у своїй правоті.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Тельців
День для Тельців виявиться важким, якщо ви не зможете проявити ініціативи та наполегливості. Погіршувати стосунки з друзями не варто, оскільки сварка може зруйнувати багато ваших планів.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Близнюків
На Близнюків чекає успішний день. Ви зможете вирішити багато нагальних питань та відзначитеся діловою активністю. Другу половину дня можете присвятити домашнім справам.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Левів
На Левів чекає один з найкращих днів. Сьогодні вам вдаватиметься будь-яка справа, а доля готує вам неймовірний романтичний сюрприз.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Дів
День вдалий для початку чогось нового. Від старого баласту варто відмовитися. Також викиньте з голови людей, які вже досить довго з вами не спілкуються. Зовсім скоро ви зустрінете справжніх друзів.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Терезів
Сьогодні на перший план вийде родина. Приділіть достатньо часу своїм родичам, які потребують від вас допомоги.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Скорпіонів
День не рекомендовано проводити дарма. Займіться плануванням свого життя, генеральним прибиранням оселі та розстановкою життєвих пріоритетів.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Стрільців
День принесе Стрільцям несподівані повороти долі. Зберігайте спокій та контролюйте ситуацію, яка може призвести до кардинальної зміни вашого життя.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Козерогів
Несподіване знайомство може сприяти фінансовому успіху Козерогів. Ймовірно, вам запропонують роботу з великою зарплатою.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Водоліїв
На Водоліїв чекають приємні клопоти, які пов'язані з довготривалою поїздкою. Астрологи радять в цей день повністю покладатися на свою інтуїцію.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 7 серпня 2021 для Риб
На Риб чекає сприятливий день. Будь-які соціальні контакти та особисті зустрічі стануть хорошим фундаментом для просування по службових сходах.