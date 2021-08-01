Читайте детальніше гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте також Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Овна

Цього тижня в Овнів на першому плані буде вирішення фінансового питання. У вас з'явиться безліч ідей для заробітку коштів, причому втілити у життя ви їх зможете досить легко. Зорі сприятимуть будь-яким вашим починанням в першій половині тижня.

Над усім працюйте старанніше, шукайте нові нестандартні підходи у ситуаціях та не зупиняйтеся на саморозвитку ні на хвилину. В кінці тижня ви зможете собі подякувати за пророблену роботу над собою. Пам'ятайте, що ваші мрії гідні стати реальністю.

В особистому житті намагайтеся зберігати спокій та терпіння, навіть якщо щось піде не так, якби вам хотілося. Також на вихідних не забувайте про домашні справи, які треба виконати. За можливості розберіться з усіма важливими побутовими завданнями.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Тельця

Тельцям цього тижня рекомендовано спокійно плисти течією. Не треба залучати свої сили для активних дій. Все станеться само собою, а зараз вам потрібен спокій та чіткий план на життя без різких рухів. Час сприятливий для покращення стосунків з коханою людиною. Разом ви можете вирішити питання, які вас давно турбували.

Читайте також Весілля у 2021 році: сприятливі дати для одруження

На роботі впродовж тижня все складатиметься найкращим чином. Всі завдання ви будете виконувати добре, а за якісно виконану роботу отримаєте додаткову премію. Якщо у вас є борги, астрологи радять вам віддати їх до вечора п'ятниці.

У суботу несподівані гості принесуть вам незначні клопоти, втім вони швидко минуться. Цей день вдалий для відвідування стоматолога та очищення простору в оселі, закладок в комп'ютері чи непотрібних фото в телефоні. Неділя – чудовий час для відпочинку та проведення вихідного дня в колі сім'ї.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 7 серпня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам доведеться присвятити багато часу оточуючим вас людям. Від партнерів по бізнесу можуть надійти цікаві пропозиції. У понеділок добре будувати плани на майбутнє. Астрологи радять вписувати в план ті бажання, які ви зможете виконати в короткий період.

У середині тижня ви будете сповнені енергії та сил. Ви зможете швидко вирішити ті справи, які довгий період відкладалися та ніяк не реалізовувалися. Якщо трапляться якісь негаразди, не намагайтеся звинувачувати себе в усьому, а просто витягніть корисний урок та чекайте змін.

Вихідні обіцяють бути досить активними. Вас чекає поїздка до родичів, відвідування цікавих заходів та значне знайомство, яке надалі змінить ваше життя. Неділя – чудовий день для заняття творчістю.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 7 серпня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Рака

Якщо Раки цього тижня скористаються обставинами, зможуть багато чого досягнути, втім вам знадобляться дипломатичність та вміння домовлятися. Робочі будні обіцяють бути спокійними, без жодних додаткових навантажень. Астрологи радять проявлять цікавість та наполегливість в усьому, за що ви беретеся.

Залиште всі свої страхи та побоювання позаду та йдіть вперед, адже там вас чекає новий рівень. Саме зараз ви можете змінити своє життя та знайти своє щастя. Прислухайтеся до своїх бажань, не варто їх придушувати. Спробуйте реалізувати все про що ви думаєте.

Вихідні готують вам зустріч з людьми, важливими для вас у професійному плані, тому ретельно обмірковуйте кожне своє слово чи дію. У суботу зробіть подарунок просто так близькій вам людині, їй буде дуже приємно.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 3 серпня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Лева

Цього тижня в житті Левів можливі численні приємні зустрічі та знайомства. Не варто замикатися в собі, навпаки, більше спілкуйтеся та заводьте нові знайомства. У четвер ви опинитеся в центрі уваги і будете дуже раді тим перспективам, які відкриються перед вами.

В особистих стосунках вас чекають випробовування та перевірка на міцність. Багатьом парам буде складно в цей період знайти спільну мову. Обережність не зашкодить у фінансових справах. У п'ятницю краще відмовитися від далеких поїздок та подорожей, проте можна планувати відпустку.

На вихідних грандіозних планів будувати не варто. Намагайтеся завершити всі важливі справи до понеділка, щоб почати новий тиждень з чистого аркуша. Не залишайте на наступний тиждень те, що без проблем можна зробити в суботу і неділю.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 7 серпня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Діви

Дівам треба братися цього тижня за важливі проєкти без зволікання. Ви зможете розв'язати складну ситуацію на роботі, але відпочивати буде ніколи. Цього тижня ваші бажання можуть здійснитися саме тоді, коли ви втомитеся чекати на позитивний результат. Астрологи радять сконцентруватися в цей період на найважливішому.

Ваш настрій та успіх будуть залежати від наведення порядку в особистих справах та побуті. Діви матимуть наснагу все чітко організувати та звільнитися від всього зайвого. Значну частину часу займатимуть фінансові питання, вам треба добре розподілити витрати, щоб не залишитися в мінусі.

На вихідних ваші плани можуть різко змінитися, але все складатиметься на краще. У вас буде можливість навідатися в гості до рідних. У неділю ви можете прийняти важливе рішення щодо давньої справи, після реалізації якої у вас з'являться нові можливості.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 3 серпня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Терезів

На Терезів очікує досить активний і насичений період. Якщо є бажання, скористайтеся обставинами, де у вас буде шанс досягнути багато поставлених перед собою завдань та навіть знайдеться час на відпочинок.

Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах. Не допускайте втручання у вирішення особистих питань родичів або друзів, бо це може лише загострити ситуацію. Якщо ви виділите час на фізичні навантаження, то будете перебувати у тонусі та хорошому настрої.

На вихідних займіться своєю оселею. Вам варто обговорити питання, які стосуються нерухомості та великих покупок. Не приймайте важливі рішення самостійно.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 7 серпня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Скорпіона

Цього тижня Скорпіони можуть зіткнутися з низкою життєвих труднощів. Все це буде пов'язано з дрібними неприємностями: протікання крану в квартирі, ламання пральної машини, загальною слабкістю, чи проблемами з родичами.

Внутрішньо увесь тиждень ви будете дуже напруженими, вам потрібно трохи розслабитися. На роботі ви будете гучно заявляти про свої амбіції. Докладіть усіх зусиль, аби здобути першість у всьому, чим ви займаєтеся.

Якщо ваші стосунки з другою половинкою не у найкращому стані, то варто вам це обом обговорити. Ретельно подумайте над тим, що вас турбує і що ви хотіли б змінити. Це дозволить вам стати ближчими і покращити ваші почуття.

Сприятливий день: 8 серпня

Несприятливий день: 4 серпня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Стрільця

Стрільці цього тижня будуть собою пишатися, адже докладуть усіх зусиль, щоб стати кращим та вдосконалити своє життя. Будь-який вибір, який вам прийдеться прийняти – буде правильним, тож покладайтеся лише на власну інтуїцію.

Частіше прислухайтеся до себе і запитуйте чого саме ви хочете від цього життя. Такі думки підштовхнуть вас на нові ідеї і цілі, які з часом приведуть вас до вражаючих результатів. Увесь свій час зараз приділіть лише собі та колу оточення, з яким ви товаришуєте. Якщо є людина, яка на вас погано впливає – не бійтеся розірвати дружбу, яка вас лише гнітить.

На вихідних ви зможете нарешті розслабитися та відпочити. По можливості займіться тим, що раніше відкладали на потім. Порада актуальна для тих, хто знаходить віддушину у творчості.

Сприятливий день: 5 серпня

Несприятливий день: 3 серпня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Козерога

Цей тиждень для вас буде важким та виснажливим, адже на вас зваляться дуже багато справ по роботі та в особистому житті. Проте вже до четверга вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчання. У вівторок займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати. Зекономлені кошти вам знадобляться вже зовсім скоро.

Порада цього тижня – берегти спокій у будь-якій незрозумілій ситуації. Час на роздуми піде вам лише на користь. Якщо ви захочете змінити місце роботи, то зорі цьому успішно сприятимуть.

Сприятливий день : 7 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Водолія

Пріоритетом нового тижня стане правильне планування часу на роботі і вдома. Варто уникнути непотрібних поїздок та зустрічей. Вам потрібно бути більше самостійним у прийнятті рішень, що стане вашою маленькою перемогою.

Новий тиждень подарує вам особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

У четвер відмовтеся від чужих і необов'язкових справ. У суботу ви зможете вирішити найгостріші та найважливіші проблеми.

Сприятливий день: 4 серпня

Несприятливий день: 2 серпня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 2 – 8 серпня 2021 для Риб

Астрологи наголошують, що цього тижня Риб чекає плідний період для кар'єрного зростання. Будьте готові до будь-яких обставин, зберігайте спокій, залишайтеся собою та не бійтеся невдач. Пам’ятайте про те, що ваші рідні та друзі завжди будуть готові підставити своє плече.

Окрім цього, тиждень буде випробувальним для ваших стосунків зі своєю половинкою. Однак лише від ваших почуттів і готовності боротися за своє щастя буде залежати, чи ви з партнером залишитеся разом і станете ще ближчими, чи розлучитеся назавжди.

На вихідних нормалізуйте свій режим дня, перегляньте раціон харчування, збільшіть і систематизуйте фізичну активність.

Сприятливий день: 2 серпня

Несприятливий день: 4 серпня