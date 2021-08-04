Гороскоп на сьогодні, 4 серпня 2021 року, радить Близнюкам не сідати за кермо автомобіля. Леви можуть в цей день вирішувати сімейні питання. Читайте гороскоп на 4 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

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Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Овнів

У цей день вам треба відключитися від щоденних обов'язків. Віддайте перевагу розмовам, книжкам чи прогулянкам з друзями. День для себе рекомендовано присвятити заклопотаним представникам знаку.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Тельців

Старайтеся в цей день не перевтомлюватися. Правильно розраховуйте свій час і сили, щоб виконати всі робочі завдання і мати час відпочити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Близнюків

Близнюкам не радять сьогодні сідати за кермо. У цей день рекомендовано користуватися громадським транспортом. День вдалий для відвідування лікарень та перевірки свого організму.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Раків

Сьогодні Ракам не рекомендовано планувати важливих зустрічей та серйозної роботи. У цей день ви зможете виконати давнє завдання, до якого ніяк не доходили руки.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Левів

День вдалий для генерального прибирання в будинку та вирішення сімейних питань. На роботі проявляйте відповідальність та дисципліну, поспішних рішень приймати не варто.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Дів

День вдалий для планування бюджету. Складіть собі чіткий план витрат та строго дотримуйтеся його. За прогнозами астрологів, незабаром вас чекають значні витрати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Терезів

У Терезів сьогодні можуть виникнути невеликі проблеми зі здоров'ям. Ймовірно, ви відчуєте загальну слабкість, тож залишіться працювати вдома. Якщо до кінця вечора вам не стане краще – зверніться до лікаря.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Скорпіонів

Зорі радять Скорпіонам зосередити увагу на стосунках з коханою людиною. Останнім часом ви заклопотані геть іншим, а від цього страждає ваша половинка.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Стрільців

День сприятливий для вирішення конфліктних ситуацій. Другу половину дня варто присвятити тісному спілкуванню з рідними друзями.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Козерогів

Сьогодні Козероги зіштовхнуться з невеликими негараздами в особистому житті. Зорі не рекомендують занадто сильно перейматися, оскільки все швидко вирішиться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Водоліїв

Вдалі справи у цей день подарують вам натхнення та мотивацію до звершення нових та цікавих проєктів. Вечірній час сприятливий для навчання.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 серпня 2021 для Риб

На Риб чекає спокійний день. Знайдіть час на справи, які приносять особливе заспокоєння та задоволення. Не жалійте витрачати сьогодні гроші, оскільки вони повернуться до вас зовсім скоро.