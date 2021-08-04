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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Овнов

В этот день вам надо отключиться от ежедневных обязанностей. Отдайте предпочтение разговорам, книжкам или прогулкам с друзьями. День для себя рекомендовано посвятить озабоченным представителям знака.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Тельцов

Старайтесь в этот день не переутомляться. Правильно рассчитывайте свое время и силы, чтобы выполнить все рабочие задачи и иметь время отдохнуть.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Близнецов

Близнецам не советуют сегодня садиться за руль. В этот день рекомендовано пользоваться общественным транспортом. День удачен для посещения больниц и проверки своего организма.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Раков

Сегодня Ракам не рекомендовано планировать важные встречи и серьезную работу. В этот день вы сможете выполнить давнее задание, до которого никак не доходили руки.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Львов

День удачен для генеральной уборки в доме и решения семейных вопросов. На работе проявляйте ответственность и дисциплину, поспешных решений принимать не стоит.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Дев

День удачен для планирования бюджета. Составьте себе четкий план расходов и строго придерживайтесь его. По прогнозам астрологов, в скором времени вас ждут значительные затраты.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Весов

У Весов сегодня могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Вероятно, вы почувствуете общую слабость, так что останьтесь работать дома. Если до конца вечера вам не станет лучше – обратитесь к врачу.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Скорпионов

Звезды советуют Скорпионам сосредоточить внимание на отношениях с любимым человеком. В последнее время вы озабочены совсем другим, а от этого страдает ваша половинка.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Стрельцов

День благоприятен для разрешения конфликтных ситуаций. Вторую половину дня стоит посвятить тесному общению с родными друзьями.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Козерогов

Сегодня Козероги столкнутся с небольшими неурядицами в личной жизни. Звезды не рекомендуют слишком сильно беспокоиться, поскольку все быстро решится.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 августа 2021 для Водолеев

Удачные дела в этот день подарят вам вдохновение и мотивацию к свершению новых и интересных проектов. Вечернее время благоприятно для обучения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 августа 2021 года для Рыб

Рыб ждет спокойный день. Найдите время на дела, которые приносят особое успокоение и удовольствие. Не жалейте тратить сегодня деньги, поскольку они вернутся к вам совсем скоро.