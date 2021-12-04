Гороскоп на сьогодні, 4 грудня 2021 року, прогнозує Овнам деякі труднощі в дорозі. Близнюкам треба зайнятися прибиранням в оселі. Читайте гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Сьогодні вдалий день для побудови планів до кінця місяця. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Овнів

Сьогодні Овнів, які відправляться в дорогу чекають деякі труднощі. Вам доведеться змінити думку та змінити плани на день.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Тельців

Сьогодні на Тельців чекає приємний день. Ви маєте всі шанси надолужити згаяне та зустрітися зі своїми найближчими людьми.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Близнюків

У першій половині для Близнюкам варто присвятити час шопінгу. Ближче до вечора займіться генеральним прибиранням в оселі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Раків

Сьогодні Ракам категорично забороняється кудись поспішати. Ви можете наробити багато помилок. Особливо уважними будьте під час заповнення документів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Левів

Леви можуть отримати в цей день все, що забажають, втім вам треба докласти чималих зусиль. Субота вдала для фізичних занять та різних інших активностей.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Дів

Не довіряйте сьогодні першому враженню. Цілком можливо, що людина з якою ви познайомитеся захоче ввести вас в оману.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Терезів

Ваше бажання зробити все й одразу може зіграти з вами у злий жарт. Робіть все поступово, і тоді після кожної завершеної справи ви відчуєте задоволенняя.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Скорпіонів

День вдалий для творчих людей. Під час планування чітко сформулюйте свої цілі і завдання. Самотніх представників знаку чекає романтичне знайомство ввечері.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Стрільців

День вдалий для початку будь-яких справ. Будь-яка невдача виявиться короткотривалою, тому не варто сильно перейматися, якщо щось піде не так, як ви хотіли.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Козерогів

На Козерогів чекають побутові клопоти. Загалом день підходить для всього, що ви собі заплануєте.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Водоліїв

На Водоліїв сьогодні чекають незаплановані витрати. День буде трохи виснажливим, тому ввечері знайдіть час на відпочинок.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 4 грудня 2021 для Риб

На Риб чекають труднощі з батьками. Постарайтеся вирішити проблему без сварок. У цьому вам допоможе щира розмова.