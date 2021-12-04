Гороскоп на 4 декабря 2021 для Овнов
Сегодня Овнов, которые отправятся в путь ждут некоторые трудности. Вам придется изменить мнение и изменить планы на день.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Тельцов
Сегодня Тельцов ждет приятный день. У вас есть все шансы наверстать упущенное и встретиться со своими самыми близкими людьми.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Близнецов
В первой половине дня Близнецам стоит посвятить время шопингу. Ближе к вечеру займитесь генеральной уборкой в доме.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Раков
Сегодня Ракам категорически запрещается куда-то спешить. Вы можете наделать много ошибок. Особенно внимательными будьте во время заполнения документов.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Львов
Львы могут получить в этот день все, что пожелают, впрочем, вам надо приложить немалые усилия. Суббота удачна для физических занятий и различных других активностей.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Дев
Не доверяйте сегодня первому впечатлению. Вполне возможно, что человек с которым вы познакомитесь, захочет ввести вас в заблуждение.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Весов
Ваше желание сделать все и сразу может сыграть с вами злую шутку. Делайте все постепенно, и тогда после каждого выполненного дела вы почувствуете удовлетворение.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Скорпионов
День удачен для творческих людей. Во время планирования четко сформулируйте свои цели и задачи. Одиноких представителей знака ждет романтическое знакомство вечером.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Стрельцов
День удачен для начала любых дел. Любая неудача окажется скоротечной, поэтому не стоит сильно переживать, если что-то пойдет не так, как вы хотели.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Козерогов
Козерогов ждут бытовые хлопоты. В общем день подходит для всего, что вы себе запланируете.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Водолеев
Водолеев сегодня ждут незапланированные расходы. День будет немного утомительным, поэтому вечером найдите время для отдыха.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 4 декабря 2021 для Рыб
Рыб ждут трудности с родителями. Постарайтесь решить проблему без ссор. В этом вам поможет искренний разговор.