Сегодня удачный день для построения планов до конца месяца. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря 2021 для всех знаков Зодиака Гороскоп на 4 декабря для всех знаков зодиака



Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Овнов

Сегодня Овнов, которые отправятся в путь ждут некоторые трудности. Вам придется изменить мнение и изменить планы на день.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Тельцов

Сегодня Тельцов ждет приятный день. У вас есть все шансы наверстать упущенное и встретиться со своими самыми близкими людьми.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Близнецов

В первой половине дня Близнецам стоит посвятить время шопингу. Ближе к вечеру займитесь генеральной уборкой в доме.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Раков

Сегодня Ракам категорически запрещается куда-то спешить. Вы можете наделать много ошибок. Особенно внимательными будьте во время заполнения документов.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Львов

Львы могут получить в этот день все, что пожелают, впрочем, вам надо приложить немалые усилия. Суббота удачна для физических занятий и различных других активностей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Дев

Не доверяйте сегодня первому впечатлению. Вполне возможно, что человек с которым вы познакомитесь, захочет ввести вас в заблуждение.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Весов

Ваше желание сделать все и сразу может сыграть с вами злую шутку. Делайте все постепенно, и тогда после каждого выполненного дела вы почувствуете удовлетворение.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Скорпионов

День удачен для творческих людей. Во время планирования четко сформулируйте свои цели и задачи. Одиноких представителей знака ждет романтическое знакомство вечером.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Стрельцов

День удачен для начала любых дел. Любая неудача окажется скоротечной, поэтому не стоит сильно переживать, если что-то пойдет не так, как вы хотели.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Козерогов

Козерогов ждут бытовые хлопоты. В общем день подходит для всего, что вы себе запланируете.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Водолеев

Водолеев сегодня ждут незапланированные расходы. День будет немного утомительным, поэтому вечером найдите время для отдыха.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 4 декабря 2021 для Рыб

Рыб ждут трудности с родителями. Постарайтесь решить проблему без ссор. В этом вам поможет искренний разговор.