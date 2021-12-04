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Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Овнів
Сьогодні Овнів, які відправляться в дорогу чекають деякі труднощі. Вам доведеться змінити думку та змінити плани на день.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Тельців
Сьогодні на Тельців чекає приємний день. Ви маєте всі шанси надолужити згаяне та зустрітися зі своїми найближчими людьми.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Близнюків
У першій половині для Близнюкам варто присвятити час шопінгу. Ближче до вечора займіться генеральним прибиранням в оселі.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Левів
Леви можуть отримати в цей день все, що забажають, втім вам треба докласти чималих зусиль. Субота вдала для фізичних занять та різних інших активностей.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Дів
Не довіряйте сьогодні першому враженню. Цілком можливо, що людина з якою ви познайомитеся захоче ввести вас в оману.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Терезів
Ваше бажання зробити все й одразу може зіграти з вами у злий жарт. Робіть все поступово, і тоді після кожної завершеної справи ви відчуєте задоволенняя.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Скорпіонів
День вдалий для творчих людей. Під час планування чітко сформулюйте свої цілі і завдання. Самотніх представників знаку чекає романтичне знайомство ввечері.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Стрільців
День вдалий для початку будь-яких справ. Будь-яка невдача виявиться короткотривалою, тому не варто сильно перейматися, якщо щось піде не так, як ви хотіли.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Козерогів
На Козерогів чекають побутові клопоти. Загалом день підходить для всього, що ви собі заплануєте.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Водоліїв
На Водоліїв сьогодні чекають незаплановані витрати. День буде трохи виснажливим, тому ввечері знайдіть час на відпочинок.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 4 грудня 2021 для Риб
На Риб чекають труднощі з батьками. Постарайтеся вирішити проблему без сварок. У цьому вам допоможе щира розмова.