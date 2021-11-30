Читайте також Гороскоп на тиждень 29 листопада – 5 грудня 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Овнів
На Овнів чекає конфлікт з незнайомими людьми. Будьте обережними та не розповідайте зайві речі тим, кому це знати не обов'язково.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Тельців
На Тельців чекає критичний день. Цілком ймовірно, що ваш життєвий потенціал може суттєво знизитися.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Близнюків
На Близнюків чекають вигідні переговори, зустрічі та поїздки. Постарайтеся в першій половині дня виконати всі важливі справи.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Левів
Левам сьогодні треба приділити час сімейним та домашнім справам. Вам треба зайнятися порядком в оселі та позбутися будь-яких старих речей.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Дів
День несприятливий для співпраці з іноземцями. Якщо будь-які наради чи домовленості можна перенести – зробіть це.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Терезів
Сьогодні на вас чекає робота, яка не буде залежати від колективних зусиль, а лише від вас самих.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Скорпіонів
Скорпіонам треба в цей день добряче потрудитися та довершити всі справи, які запланували.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Стрільців
Постарайтеся сьогоднішній день присвятити навчанню. Можете відвідати тренінг з підвищення кваліфікації. До кінця дня очікуйте на незапланований прибуток.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Козерогів
Від Козерогів сьогодні вимагається багато терпіння та комунікативних навичок. Робота буде напруженою, але вже ввечері все покращиться.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Водоліїв
Для Водоліїв настане день змін і трансформацій. Вам доведеться змінити свої погляди на багато речей та ставлення на деякі ситуації.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 30 листопада 2021 для Риб
Астрологи не радять вам розповідати про плани на майбутнє. Нехай поки що це залишається в таємниці.