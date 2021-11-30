Сегодняшний день подарит вам возможность для радости и удовольствия. Читайте
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Гороскоп на 30 ноября 2021 для Овнов
Овнов ждет конфликт с незнакомыми людьми. Будьте осторожными и не рассказывайте лишние вещи тем, кому это знать не обязательно.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Тельцов
Тельцов ждет критический день. Вполне вероятно, что ваш жизненный потенциал может существенно снизиться.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Близнецов
Близнецов ждут выгодные переговоры, встречи и поездки. Постарайтесь в первой половине дня выполнить все важные дела.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Раков
Сегодня Ракам надо заняться теми задачами, которые потребуют от вас особой внимательности и усидчивости.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Львов
Львам сегодня надо уделить время семейным и домашним делам. Вам надо заняться порядком в доме и избавиться от всех старых вещей.
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Гороскоп на 30 ноября 2021 для Дев
День неблагоприятен для сотрудничества с иностранцами. Если любые совещания или договоренности можно перенести – сделайте это.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Весов
Сегодня вас ждет работа, которая не будет зависеть от коллективных усилий, а только от вас самих.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Скорпионов
Скорпионам надо в этот день хорошенько потрудиться и довершить все дела, которые запланировали.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Стрельцов
Постарайтесь сегодняшний день посвятить учебе. Можете посетить тренинг по повышению квалификации. К концу дня ожидайте незапланированную прибыль.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Козерогов
От Козерогов сегодня требуется много терпения и коммуникативных навыков. Работа будет напряженной, но уже вечером все улучшится.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Водолеев
Для Водолеев наступит день перемен и трансформаций. Вам придется изменить свои взгляды на многие вещи и отношение к некоторым ситуациям.
Рыбы (21 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 30 ноября 2021 для Рыб
Астрологи не советуют вам рассказывать о планах на будущее. Пусть пока это остается в тайне.