Сегодняшний день подарит вам возможность для радости и удовольствия. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте.

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Гороскоп на 30 ноября для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Овнов

Овнов ждет конфликт с незнакомыми людьми. Будьте осторожными и не рассказывайте лишние вещи тем, кому это знать не обязательно.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Тельцов

Тельцов ждет критический день. Вполне вероятно, что ваш жизненный потенциал может существенно снизиться.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Близнецов

Близнецов ждут выгодные переговоры, встречи и поездки. Постарайтесь в первой половине дня выполнить все важные дела.

Рак (22 июня – 22 июля)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Раков

Сегодня Ракам надо заняться теми задачами, которые потребуют от вас особой внимательности и усидчивости.

Лев (23 июля – 23 августа)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Львов

Львам сегодня надо уделить время семейным и домашним делам. Вам надо заняться порядком в доме и избавиться от всех старых вещей.

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Дева (24 августа – 23 сентября)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Дев

День неблагоприятен для сотрудничества с иностранцами. Если любые совещания или договоренности можно перенести – сделайте это.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Весов

Сегодня вас ждет работа, которая не будет зависеть от коллективных усилий, а только от вас самих.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Скорпионов

Скорпионам надо в этот день хорошенько потрудиться и довершить все дела, которые запланировали.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Стрельцов

Постарайтесь сегодняшний день посвятить учебе. Можете посетить тренинг по повышению квалификации. К концу дня ожидайте незапланированную прибыль.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Козерогов

От Козерогов сегодня требуется много терпения и коммуникативных навыков. Работа будет напряженной, но уже вечером все улучшится.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Водолеев

Для Водолеев наступит день перемен и трансформаций. Вам придется изменить свои взгляды на многие вещи и отношение к некоторым ситуациям.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)



Гороскоп на 30 ноября 2021 для Рыб

Астрологи не советуют вам рассказывать о планах на будущее. Пусть пока это остается в тайне.