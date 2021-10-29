Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку
Джерело:24 канал
Гороскоп на сьогодні, 29 жовтня 2021 року, прогнозує Овнам вдалий день. На Близнюків чекають зміни в особистому житті. Читайте гороскоп на 29 жовтня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
Сьогодні варто визначитися з цілями та пріоритетами, а тоді братися за всі справи. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Овнів
На Овнів чекає вдалий день. Ви можете розраховувати на прихильність керівництва та своїх колег.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Тельців
Приділіть час своєму здоров'ю. Сьогодні можуть нагадати про себе супутні хвороби, тому не зволікайте з походом до лікаря.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Близнюків
Сьогодні Близнюків чекають зміни в особистому житті. Не піддавайтеся впливу сторонніх людей та робіть так, як вам підказує ваше серце.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Раків
На Раків сьогодні чекають чималі фінансові втрати, на які ви зовсім не розраховували. Зберігайте спокій та не розпалюйте конфліктів.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Левів
Самопочуття Левів сьогодні стрімко погіршиться. Спробуйте взяти вихідний або зменшити навантаження, більше відпочивайте і думайте про хороші речі.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Дів
Сьогодні Діви будуть вирішувати важливі проблеми. Також день вдалий для пошуку нових джерел заробітку.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Терезів
Сьогодні Терезам буде складно знайти спільну мову з іншими людьми. Власні переживання краще тримати при собі.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Скорпіонів
Перед Скорпіонами в цей день буде стояти непростий вибір. Прислухайтеся до власних бажань та робіть так, як вважаєте за потрібно.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Стрільців
Спробуйте влаштувати собі в цей день свято. Зберіться сім'єю разом та просто відпочиньте, всі другорядні справи відкладіть на інший день.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Козерогів
Не варто влаштовувати інтриги в цей день, адже нічим добрим вони не закінчаться. Сьогодні варто привести документи в порядок, оскільки хаос заважає вам рухатися далі.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Водоліїв
Будьте обережними в цей день під час поїздок, адже можуть трапитися не зовсім приємні ситуації.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Риб
День сприятливий для початку будь-якої справи. Сьогодні все за що ви візьметеся – матиме успіх.