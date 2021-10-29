Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Овнов

Овнов ждет удачный день. Вы можете рассчитывать на расположение руководства и своих коллег.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Тельцов

Сегодня могут напомнить о себе сопутствующие болезни, поэтому не медлите с походом к врачу.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Близнецов

Сегодня Близнецов ждут перемены в личной жизни. Не поддавайтесь влиянию посторонних людей и поступайте так, как вам подсказывает ваше сердце.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Раков

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Львов

Самочувствие Львов сегодня стремительно ухудшится. Попробуйте взять выходной или уменьшить нагрузку, больше отдыхайте и думайте о хороших вещах.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Дев

Сегодня Девы будут решать важные проблемы. Также день удачен для поиска новых источников заработка.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Весов

Сегодня Весам будет сложно найти общий язык с другими людьми. Собственные переживания лучше держать при себе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Скорпионов

Перед Скорпионами в этот день будет стоять непростой выбор. Прислушивайтесь к собственным желаниям и делайте так, как считаете нужно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Стрельцов

Попробуйте устроить себе в этот день праздник. Соберитесь семьей вместе и просто отдохните, все второстепенные дела отложите на другой день.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Козерогов

Не стоит устраивать интриги в этот день, ведь ничем хорошим они не закончатся. Сегодня стоит привести документы в порядок, поскольку хаос мешает вам двигаться дальше.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Водолеев

Будьте осторожными в этот день во время поездок, ведь могут случиться не совсем приятные ситуации.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 октября 2021 для Рыб

День благоприятен для начала любого дела. Сегодня все, за что вы возьметесь – будет иметь успех.