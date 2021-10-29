Гороскоп на 29 жовтня для всіх знаків зодіаку

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Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Овнів

На Овнів чекає вдалий день. Ви можете розраховувати на прихильність керівництва та своїх колег.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Тельців

Приділіть час своєму здоров'ю. Сьогодні можуть нагадати про себе супутні хвороби, тому не зволікайте з походом до лікаря.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Близнюків

Сьогодні Близнюків чекають зміни в особистому житті. Не піддавайтеся впливу сторонніх людей та робіть так, як вам підказує ваше серце.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Раків

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Левів

Самопочуття Левів сьогодні стрімко погіршиться. Спробуйте взяти вихідний або зменшити навантаження, більше відпочивайте і думайте про хороші речі.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Дів

Сьогодні Діви будуть вирішувати важливі проблеми. Також день вдалий для пошуку нових джерел заробітку.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Терезів

Сьогодні Терезам буде складно знайти спільну мову з іншими людьми. Власні переживання краще тримати при собі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Скорпіонів

Перед Скорпіонами в цей день буде стояти непростий вибір. Прислухайтеся до власних бажань та робіть так, як вважаєте за потрібно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Стрільців

Спробуйте влаштувати собі в цей день свято. Зберіться сім'єю разом та просто відпочиньте, всі другорядні справи відкладіть на інший день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Козерогів

Не варто влаштовувати інтриги в цей день, адже нічим добрим вони не закінчаться. Сьогодні варто привести документи в порядок, оскільки хаос заважає вам рухатися далі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Водоліїв

Будьте обережними в цей день під час поїздок, адже можуть трапитися не зовсім приємні ситуації.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 29 жовтня 2021 для Риб

День сприятливий для початку будь-якої справи. Сьогодні все за що ви візьметеся – матиме успіх.