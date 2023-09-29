Гороскоп на 29 вересня: що принесе повний місяць усім знакам зодіаку

Гороскоп на 29 вересня прогнозує Овнам тимчасові неприємності. У Скорпіонів день сприятливий для побудови планів. Водоліїв чекає приємний день.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Овнів

Вереснева повня може принести Овнам тимчасові неприємності, тому краще бути обережним. Не нагнітайте атмосферу, якщо відчуваєте можливість суперечки або конфлікту.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Тельців

У Тельців можуть з'явитися гроші – це додатковий незапланований дохід. Хоч він буде не масштабним, але дуже вчасним, щоб закрити прогалину у бюджеті.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Близнюків

Близнюкам варто покластися на інтуїцію в особистих справах. Зірки будуть на вашому боці, тому підказки від підсвідомості будуть дуже доречними.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Раків

У Раків можуть статись сьогодні втрати у фінансах. Ви зробите невдалі покупки. Краще не ризикувати з великими сумами коштів – залиште їх чекати кращих часів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Левів

Перестаньте чекати від оточення повної підтримки та допомоги. Якщо близькі люди не виправдовують ваших очікувань – поясніть, що хочете почути й побачити від них.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Дів

Дівам сьогодні треба бути обережними з документацією, яка може загнати у глухий кут. Відкладіть на інший день можливі угоди та масштабні покупки.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Терезів

Щоб впоратися з сьогоднішніми проблемами через повню, треба буде вигадати креативний спосіб. Також краще не давати приводів для сварок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Скорпіонів

Для Скорпіонів цей день сприятливий для побудови планів та пріоритеті на майбутнє. Не забудьте додати туди коротку поїздку, яка відновить ваші сили.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Стрільців

День буде доволі звичним для Стрільців, але з приємними дрібними деталями. Спробуйте віднайти нове хобі та захоплення.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Козорогів

У вересневу повню цьому знаку можна розв'язувати фінансові питання. Зірки дозволяють робити інвестиції або великі покупки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні буде не просто вдалий день – цей період білої смуги продовжиться надовше. Та щоб це справді сталось, треба і самому багато працювати над собою.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 вересня 2023 для Риб

У Риб є можливість сьогодні зустрітися з цікавою та приємною людиною. Є шанс або на корисні взаємини у кар'єрі, або романтичні стосунки.