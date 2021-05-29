Сьогодні не рекомендовано залишати справи на півдорозі, астрологи радять завершити розпочаті завдання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 травня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Овнів

Овнам сьогодні треба замислитися над подальшим життям. День вдалий для всього, що пов'язано з плануванням.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Тельців

День підійде для активних занять. Також астрологи радять присвятити себе творчості. Інтуїція сьогодні вам допоможе більше, ніж логіка.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Близнюків

День пройде в швидкому темпі багатим на цікаві події. Період не вдалий для знайомств та вирішення фінансових питань.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Раків

У житті Раків намічаються позитивні зрушення. Ви досягнете успіху у справах, які пов'язані зі спілкуванням. Ймовірно, ви зможете домовитися про вигідну інвестицію.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Левів

Левам в цей день вдасться погасити значну частину боргу. Щодо переїзду в нове житло астрологи радять відмовитися.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Дів

Дів впродовж дня будуть підтримувати невидимі сили. Не турбуйтеся через погані сни, які не передвіщають нічого доброго. Зорі кажуть, що всі негаразди оминуть вас стороною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Терезів

Сьогодні життя підкаже вам ваші недоліки, які ще не пізно виправити. Атсрологи не радять в цей день займатися вкладенням коштівК і починати нові проєкти з нуля.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Скорпіонів

Зорі радять провести цей день без галасливих компаній та активного життя. День підходить для заповнення природних резервів організму.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Стрільців

У першій половині дня не відступайте від наміченого плану. Робіть все так, як ви собі запланували раніше. У другій половині дня вас чекає зустріч з колегами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Козерогів

У цей день намагайтеся не встрявати в суперечки, бо зіпсуєте собі настрій на весь день. Друга половина дня вдала для зустрічей з друзями та шопінгу.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Водоліїв

День чудово підходить для колективної роботи. Щоб збільшити ефективність проєкту над яким ви працюєте – зберіть біля себе однодумців.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 травня 2021 для Риб

Сьогодні на Риб чекає важлива зустріч. Вам варто сконцентруватися на вирішенні важливих завдань. Друга половина дня сприятлива для кардинальної зміни іміджу та відпочинку з коханою людиною.