Читайте детальніше гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Овна

Овнам новий тиждень треба присвятити відпочинку та відновленню сил. Якщо від початку року ви не брали відпустки, то астрологи радять вам скористатися нею. Довіряйте своїй інтуїції та робіть так, як вона вам підказує. Зустрічі з колегами по роботі чи друзями варто перенести на наступний тиждень.

Почніть інтенсивно займатися саморозвитком. Ви зможете досягти успіху у вивченні чогось нового і значно розширити свій кругозір. Це вдалий час для початку циклу навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття.

Вихідні проведіть за плануванням. Складіть чіткий перелік цілей, яких ви хочете добитися за короткий проміжок часу. Відкидайте лінь в сторону та починайте активно діяти.

Сприятливий день: 27 травня

Несприятливий день: 29 травня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Тельця

Тельцям цього тижня астрологи радять виділити час на планування часу на роботі та вдома. Під час робочого часу не вирішуйте домашніх справ, а у вільний час не беріться за робочі питання. Поїздок в першій половині тижня варто уникати. У прийнятті рішень будьте самостійними.

Якщо будете займатися творчою активністю, тиждень подарує вас особистісний розвиток. Присвятіть кілька тижнів лише собі та будь-кому виду творчості. Ваша впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання.

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Суботу проведіть за справами, які приносять вам найбільше задоволення. У неділю ви зможете вирішити найважливішу проблему досить швидко і легко. Другу половину дня приділіть своїм дітям та близьким.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 24 травня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Близнюків

Цього тижня Близнюкам потрібно бути впевненим у своїх діях і почуттях, щоб впровадити геніальні ідеї в життя. Через надмірну втому у вас з'явитися бажання все кинути, але не піддавайтесь таким слабкостям. За допомогою та підтримкою краще звернутись не до колег, а до найближчої вам людини.

Астрологи рекомендують Близнюкам поки що відмовитися від будь-яких подорожей за кордон. Поїздку вам варто відкласти на невизначений термін. Зараз вам треба перебувати вдома.

Якщо у вас є хронічні захворювання, то на тижні варто пройти додаткове обстеження, а також більше часу приділяти вашому харчуванню та фізичному здоров'ю.

Сприятливий день: 27 травня

Несприятливий день: 29 травня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Рака

На Раків цього тижня чекає багато домашніх турбот, зустрічей з друзями та бесід за чашкою кави з колегами. В середині тижня ви отримаєте від своєї половинки цікаву пропозицію. Ймовірно, вам запропонують взяти відпустку та відправитися на відпочинок, тому не втрачайте можливості перезагрузитися, добре відпочити та набратися сил.

Загалом астрологи прогнозують Ракам легкий та насичений тиждень. Кожного дня будуть відбуватися події, які приведуть вас до позитивного результату. У вільний час, якщо у вас буде натхнення, займіться творчою роботою: малюйте, вишивайте, пишіть вірші, грайте на піаніно.

Вихідні – вдалий час, щоб записатися у спортивний зал, теніс, плавання, йогу чи стретчинг. Зверніть увагу на своє здоров'я, можливо, воно трохи погіршиться, тож бережіть себе.

Сприятливий день: 26 травня

Несприятливий день: 27 травня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Лева

Тиждень ідеально підійде для оздоровлення: більше гуляйте на свіжому повітрі, почніть харчуватися правильно і займатися спортом. Черпайте сильну здорову енергію, яка зовсім скоро вам обов'язково пригодиться.

Не заздріть чужим досягненням та щастю інших. Вас також чекає успіх, втім для цього треба прикласти чимало зусиль. Будьте завжди позитивними, проявляйте ентузіазм та цікавість до всього, що навколо вас відбувається.

Якщо у вас в особистому житті є певні труднощі, постарайтеся розповісти про це своїм близьким: вони дадуть вам цінну пораду. Також поцікавтеся їхніми справами, адже на родину у вас останнім часом не вистачає часу.

Сприятливий день: 28 травня

Несприятливий день: 30 травня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Діви

Дівам варто присвятити тиждень отриманню нових знань. Приділяйте час дисциплінам, які можуть кардинально змінити ваше життя. Також зверніть увагу на свій фінансовий стан. Ймовірно, вам доведеться знайти додатковий заробіток.

Астрологи зазначають, що тиждень у вас буде вдалим. У вас покращаться стосунки з колегами на роботі, ви зможете вирішити багато важливих справ та знайти нове хобі. Якщо запишетеся на майстер-клас, який вас давно цікавив, маєте всі шанси познайомитися з цікавими людьми.

На вихідних спробуйте відпочити. Не намагайтеся завершити незакінчені справи. Робіть те, що приносить вам задоволення: читайте книжку, дивіться фільм, плануйте подорожі та складайте план на новий тиждень. Неділя – вдалий день для бронювання квитків.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 26 травня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Терезів

Астрологи рекомендують Терезам відкласти важливі справи на потім, адже цього тижня не найбільш благополучний час для втілення задуманого. Щоб трохи вийти зі звичної вам зони комфорту, рекомендується змінити обстановку.

Сконцентруйтеся на тих завданнях, які не потребують важливих рішень. Якщо вам не вистачає коштів на потреби, постарайтеся трішки економити, втім не позичайте ні в кого грошей, бо можете забрати негативну енергетику.

Доля подарує вам нові можливості: будьте уважними і не нехтуйте подіями, які мають статися у вашому житті. Зміни у житті допоможуть вам відкинути увесь негатив і відкриють новий шлях до розвитку.

Сприятливий день: 29 травня

Несприятливий день: 24 травня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Скорпіона

Через неуважність у Скорпіонів можуть виникнути фінансові проблеми. Щоб цього уникнути, добре прорахуйте свої грошові витрати на тиждень. В середині тижня у вас буде дуже багато завдань, однак якщо ви прикладете максимум зусиль, то зможете все виконати вчасно.

На тих, хто відправляється цього тижня в далеку дорогу чекає успіх. У період відрядження чи відпустки, у вас є шанси познайомитися з цікавими людьми, закласти фундамент для співпраці чи відкрити в собі творчий потенціал.

Вихідні ви спокійно проведете вдома за відпочинком, відмовившись від активних подій. Субота і неділя пройде для вас легко, позитивно та яскраво. Якщо сприятиме погода, можете зібратися на прогулянку улюбленими місцями.

Сприятливий день: 26 травня

Несприятливий день: 27 травня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Стрільця

Перша половина тижня у Стрільців забере багато часу, який ви планували витратити на відпочинок та хобі. Вам доведеться зайнятися лікуванням хронічного захворювання. Відкиньте паніку, адже ви зможете легко зі всім впоратися.

Вам варто вирішити усі робочі питання та не допускати конфліктів з колегами та керівництвом. У вас з'явиться шанс заробити пристойну суму, головне, опинитися в потрібному місці і в потрібний час.

Заплануйте в п'ятницю майбутній тиждень для відпочинку. Є великий шанс, що ви зможете придбати дешеві квитки або ж знайти дуже вигідну пропозицію в готелі. Зорі прогнозують вам відпочинок в теплій країні, який принесе вам масу задоволення та натхнення.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 30 травня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Козерога

Астрологи радять Козерогам цього тижня приділити час на аналіз своїх дій. Не відвертайтеся від проблем, які прийдуть у ваше життя. Доведіть собі, що ви можете справитися з усіма неприємностями, тож нічого не бійтеся і сміливо йдіть в бій. Щоб уникнути недоброзичливості своїх колег – постарайтеся на них навіть не звертати увагу.

Щоб почувати себе енергійнішими та витривалішими, залучіть у своє життя спорт. Під час фізичного навантаження ваш настрій та самопочуття значно покращаться. В середині тижня наберіться сміливості та прийміть рішення, над яким дуже довгий час думаєте.

На вихідних приділіть час навчанню. На початку вам все буде даватися важко, однак якщо ви будете докладати зусилля, то вже зовсім скоро отриманий результат вас неабияк вразить.

Сприятливий день : 24 травня

Несприятливий день: 26 травня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Водолія

Для Водоліїв тиждень буде позитивним. На тих, хто займається бізнесом, очікують невеликі труднощі, але якщо ви проявите ентузіазм, то зможете все подолати. Бізнесменам не варто покладатися повністю на своїх партнерів.

Будьте обережні зі своїм здоров'ям, адже незначний біль у горлі чи вусі може призвести до поганих наслідків. Також приділіть час своїй поведінці. Постарайтеся налагодити своє життя.

На вихідних домашню роботу робіть в першій половині дня, а другу половину – присвятіть собі. Відправтеся з рідними на відпочинок в театр чи кіно, або ж пограйте у цікаву гру. У неділю зустріньтеся з друзями. Спільний відпочинок зміцнить ваші стосунки і ви перейдете на кращий рівень довіри.

Сприятливий день: 28 травня

Несприятливий день: 30 травня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 для Риб

Зорі радять Рибам цього тижня брати відповідальність за кожен свій вчинок та дію. Якщо будете доводити все почате до кінця, то маєте всі шанси досягнути успіху. Не покладайтеся ні на кого, окрім себе. Будьте уважними з кредитними картками та паролями, адже можете стати жертвою шахраїв в інтернеті.

Впродовж тижня прослідкуйте свою поведінку. Насамперед не критикуйте і не засуджуйте інших, спокійно сприймайте і приймайте інші точки зору. Намагайтеся зрозуміти інших людей і чому вони роблять саме так, а не інакше. Навчіться слухати інших, не перебиваючи.

Сон, який присниться вам у суботу може бути віщим. Цей день вдалий для покупок, поїздок, подорожей, знайомств, переїзду, фінансових операцій, початку співпраці, оновлень і змін.

Сприятливий день: 25 травня

Несприятливий день: 26 травня