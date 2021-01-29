Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2021 року, радить Дівам не приймати поспішних рішень. Козерогам варто зайнятися справами, які приносять задоволення. Читайте гороскоп на 29 січня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Джерело: 24 канал

Не варто надміру хвилюватися через почуте, особливо, якщо це плітки. Тим паче, що сьогодні варто більше уваги приділити рідним людям та тим, хто її потребує. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 29 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Овнів

Не ігноруйте своїх коханих, ваша підтримка їм зараз дуже потрібна. Якщо ви перебуваєте у відносинах, то будьте обережні з ревнощами. Це може принести нові проблеми в особисте життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Тельців

Цього дня Тельці будуть оточені увагою та турботою. Втім не забувайте, що таке ж піклування треба дарувати і іншим.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Близнюків

Цей день дуже сприятливий для спілкування. Частіше виходьте з дому, а якщо це неможливо – спілкуйтесь в мережі. Якщо вам скрутно та важко, то поговоріть про це з людиною, якій справді довіряєте.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Раків

Сприятливий час для експериментів. Сміливо можна пробувати нове, заводити знайомства, розпочинати нові книги.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Левів

Самотні представники знаку, імовірно, зустрінуть партнера і ці стосунки швидко переростуть у серйозні. Якщо вас запросять на побачення – не зволікайте.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Дів

Не приймайте надто поспішні рішення у романтичній сфері, спершу подумайте про наслідки. Зірки віщують дуже активний день, тому Дівам треба зарядитися силами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Терезів

Тим, у кого є діти, сьогодні варто більше часу виділити на розмови та посиденьки з ними. Поговоріть на приємну для дітей тему та поцікавтеся їхніми інтересами без осуду та критики.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Скорпіонів

Не тримайте ні на кого образ і намагайтеся прожити цей день максимально спокійно: прогуляйтеся парком, поміркуйте наодинці про плани на майбутнє.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Стрільців

Добрий час, щоб здійснити дзвінок чи написати повідомлення людині, до якої ви плекаєте теплі почуття, але давно не мали контакту. За нагоди, домовтеся про зустріч.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Козерогів

На Козерогів чекає спокійний день. Варто знайти час на справи, які приносять особливе задоволення та заспокоєння. Не жалійте витратити трохи заробленого на власні потреби.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Водоліїв

Дуже вдалий час для Водоліїв, щоб починати обдумувати зміни у житті та братися за їх реалізацію. Згадайте, як ви уявляєте найкращу версію себе та починайте рухатися у задуманому напрямі.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 січня 2021 для Риб

На Риб у п'ятницю можуть звалитися родинні клопоти. Глибоко подихайте та зі спокійною головою беріться за нові виклики. Ви впораєтеся з ними без особливих клопотів. Головне даремно не нервувати.