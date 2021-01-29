Гороскоп на сегодня, 29 января 2021года , советует Девам не принимать поспешных решений. Козерогам стоит заняться делами, которые приносят удовольствие. Читайте гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков зодиака дальше в материале.

Гороскоп на 29 января 2021 для Овнов

Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 января 2021 для Тельцов

В этот день Тельцы будут окружены вниманием и заботой. Впрочем, не забывайте, что такую же заботу надо дарить и другим.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 января 2021 для Близнецов

Этот день очень благоприятен для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Если вам трудно и тяжело, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 января 2021 для Раков

Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 января 2021 для Львов

Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 января 2021 для Дев

Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Девам нужно зарядиться силами.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 января 2021 для Весов

Тем, у кого есть дети, сегодня стоит больше времени выделить на разговоры и посиделки с ними. Поговорите на приятную для детей тему и поинтересуйтесь их интересами без осуждения и критики.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 января 2021 для Скорпионов

Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, подумайте наедине о планах на будущее.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 января 2021 для Стрельцов

Хорошее время, чтобы осуществить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы питаете теплые чувства, но давно не было контакта. По возможности, договоритесь о встрече.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 января 2021 для Козерогов

Козерогов ожидает спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 января 2021 для Водолеев

Самое подходящее время для Водолеев, чтобы начинать обдумывать изменения в жизни и браться за их реализацию. Вспомните, как вы представляете лучшую версию себя и начинайте двигаться в задуманном направлении.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 января 2021 для Рыб

На Рыб в пятницу могут обрушиться родственные хлопоты. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.