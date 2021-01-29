Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021года , советует Девам не принимать поспешных решений. Козерогам стоит заняться делами, которые приносят удовольствие. Читайте гороскоп на 29 января 2021 года для всех знаков зодиака дальше в материале.
Гороскоп на 29 января 2021 для Овнов
Не игнорируйте своих любимых, ваша поддержка им сейчас очень нужна. Если вы находитесь в отношениях, то будьте осторожны с ревностью. Это может принести новые проблемы в личной жизни.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 29 января 2021 для Тельцов
В этот день Тельцы будут окружены вниманием и заботой. Впрочем, не забывайте, что такую же заботу надо дарить и другим.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 29 января 2021 для Близнецов
Этот день очень благоприятен для общения. Чаще выходите из дома, а если это невозможно – общайтесь в сети. Если вам трудно и тяжело, то поговорите об этом с человеком, которому действительно доверяете.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 29 января 2021 для Раков
Благоприятное время для экспериментов. Смело можно пробовать новое, заводить знакомства, начинать новые книги.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 29 января 2021 для Львов
Одинокие представители знака, вероятно, встретят партнера и эти отношения быстро перерастут в серьезные. Если вас пригласят на свидание – не медлите.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 29 января 2021 для Дев
Не принимайте слишком поспешные решения в романтической сфере, сначала подумайте о последствиях. Звезды предвещают очень активный день, поэтому Девам нужно зарядиться силами.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 29 января 2021 для Весов
Тем, у кого есть дети, сегодня стоит больше времени выделить на разговоры и посиделки с ними. Поговорите на приятную для детей тему и поинтересуйтесь их интересами без осуждения и критики.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 29 января 2021 для Скорпионов
Не держите ни на кого обид и старайтесь прожить этот день максимально спокойно: прогуляйтесь по парку, подумайте наедине о планах на будущее.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 29 января 2021 для Стрельцов
Хорошее время, чтобы осуществить звонок или написать сообщение человеку, к которому вы питаете теплые чувства, но давно не было контакта. По возможности, договоритесь о встрече.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 29 января 2021 для Козерогов
Козерогов ожидает спокойный день. Стоит найти время на дела, которые приносят особое удовольствие и успокоение. Не жалейте потратить немного заработанного на собственные нужды.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 29 января 2021 для Водолеев
Самое подходящее время для Водолеев, чтобы начинать обдумывать изменения в жизни и браться за их реализацию. Вспомните, как вы представляете лучшую версию себя и начинайте двигаться в задуманном направлении.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 29 января 2021 для Рыб
На Рыб в пятницу могут обрушиться родственные хлопоты. Глубоко подышите и со спокойной головой беритесь за новые вызовы. Вы справитесь с ними без особых хлопот. Главное зря не нервничать.
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