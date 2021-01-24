Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, прогнозує досить цікавий період. Загалом на всіх чекає успіх у фінансах, роботі та особистому житті. Читайте гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Овна

Цього тижня партнер Овна може принести йому нескінченні турботи. У цей період ви будете ладні вибухнути та розізлитися, і тільки притаманна вам стриманість не дозволить цього зробити. Поїздки та відрядження зможуть покращити ваш добробут.

У середу утримайтеся від великих починань та значних покупок, хоча день в цілому обіцяє бути позитивним. Ваша розумова діяльність буде на висоті, але при цьому може виявитися тяга до усамітнення. Якщо вам пощастить, то цього тижня ви зможете зробити більше, ніж за попередні 3 тижні нового року.

Вихідні будуть повні приємних подій. Вам буде за що пишатися собою. Успіх у будь-якій діяльності буде залежати від вашої активності. Вчіться зберігати чужі секрети. Ймовірно, на вихідних з вами поділяться ними малознайомі люди.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 30 січня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Тельця

Старання Тельців цього тижня призведуть до значних змін у вашому житті. Нікого не слухайте крім себе та робіть так, як підказує вам серце. За можливості, розвивайте свої здібності і таланти, зовсім скоро вам знадобиться чималий багаж знань, щоб досягнути того, про що ви так мрієте.

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На роботі будьте мудрими. Не намагайтеся керівництву довести свою правоту. Довготривале вирішення непорозумінь принесе лише засмучення і розчарування. Пам'ятайте, що вам ще неодноразово доведеться звертатися до керівника за допомогою.

Вихідні присвятіть родичам і облаштуванням оселі. На початку року у вас були грандіозні плани, тож постарайтеся їх втілити в життя. У суботу вас чекає комфорт і взаєморозуміння у стосунках з рідними та близькими.

Сприятливий день: 31 січня

Несприятливий день: 26 січня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Близнюків

У Близнюків настане сприятливий період для роботи. Керівництво буде пишатися вашими успіхами, а ви захочете рухатися лише вперед та досягати нових висот. Вдома вам доведеться діяти активно та швидко, навіть попри те, що це порушить сформований порядок речей.

У четвер навколишні люди будуть налаштовані до вас по-доброму та підтримають безліч ваших ідей. Всі важливі справи спробуйте завершити до вечора суботи. Ймовірно, у неділю до вас приїдуть в гості хороші товариші, з якими ви підтримуєте добрі стосунки. Зорі застерігають бути обережними під час роботи з електроприладами.

На вихідних будуть вдалими знайомства з протилежною статтю. Можете займатися в цей час складними видами рукоділля – вам все буде вдаватися на відмінно. Багатьом випаде можливість перетворити своє хобі на джерело стабільного доходу.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 29 січня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Рака

Тиждень сприятливий для ведення переговорів, укладання договорів і документального оформлення отриманих результатів. Цього тижня добре освоїти щось нове: запишіться на мовні курси або в автошколу. Від несподіваних відряджень не відмовляйтеся, адже вони вам принесуть не лише гроші, але й знайомства.

Сімейні справи заберуть у Раків чимало сил. Вам доведеться вирішувати квартирні питання, доводити до ладу розпочаті справи, а декому випадуть клопоти з переїздом. Нестабільність емоційного фону стане причиною глибоких переживань. Ваш енергетичний потенціал досить високий, але напруга трохи позначиться на вашому здоров'ї.

На вихідних ваше самопочуття покращиться та навіть зросте апетит. Якщо ви слідкуєте за своєю фігурою, то обмежте себе у харчуванні та збільште фізичні навантаження. Неділя – час для відпочинку та відновлення сил, проведіть її без жодних планувань.

Сприятливий день: 30 січня

Несприятливий день: 31 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Лева

Цього тижня астрологи радять Левам не ризикувати без потреби і довіритися своїй інтуїції. На початку тижня можливі втрати і безглузді помилки, якщо ви діятимете не раціонально. Тиждень вдалий для великих покупок, планування майбутніх подорожей та наведенню порядку в оселі.

В першій половині тижня займіться самоосвітою. Ви відкриєте для себе багато цікавої інформації та значно розширите свій кругозір. Зорі зазначають, що цей період найкраще підходить для навчання, причому найвдаліше складуться самостійні заняття.

Друга половина тижня сприяє будь-яким починанням, які ви зробите з власної ініціативи. Можливо, в цей період вам захочеться внести деякі корективи в свій імідж: змінити зачіску або оновити гардероб. На вихідних у вас посилиться потреба в усамітненості. В спокійній обстановці перегляньте свої плани та цілі на 2021 рік.

Сприятливий день: 28 січня

Несприятливий день: 27 січня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Діви

Цього тижня Діви будуть боротися за успіх та професійне визнання. Якщо прикладатимете достатньо зусиль до всього за що беретеся, то зможете не лише пишатися собою, але й відчути підтримку і похвалу від рідних. У фінансових питаннях на вас чекає успіх. Ймовірно, керівництво запропонує вам підробіток, який досить непогано оплачуватиметься.

Ваші особисті стосунки чекають на оновлення почуттів. Це гарний час для перегляду своїх поглядів на романтичний союз. Швидше за все, вам вдасться зробити його більш гармонійним. Бажано проявити фантазію, піднести коханій людині подарунок або здивувати приємним сюрпризом.

На вихідних будьте готові до несподіванок. Не все буде йти за вашим планом, але не засмучуйтеся, адже цілком можливо, що зміни будуть на краще.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 30 січня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Терезів

На Терезів цього тижня чекають зміни в особистому житті, які можуть докорінно змінити їхнє майбутнє. Будь-які починання даватимуться дуже легко, тож якщо ви давно планували щось розпочати – не зволікайте і швидко беріться до діла. Стосунки з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність.

Тиждень потішить вас безліччю позитивних моментів. В особистих стосунках не приховуйте свої почуття – віддане тепло та ніжність повернеться до вас з подвійною силою. Присвятіть увесь свій вільний час тим справам, які приносять найбільше задоволення.

Вихідні – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома. Викиньте непотрібні речі, віддайте старий одяг та позбудьтеся від того, чим давно не користуєтеся. Це допоможе вам почистити не лише оселю, але й очиститися внутрішньо.

Сприятливий день: 25 січня

Несприятливий день: 28 січня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Скорпіона

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Вам необхідно позбутися від усього зайвого в домі. Навівши порядок в квартирі, потім перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Варто змінити свій режим праці і відпочинку. Якщо ви будете докладати достатньо зусиль, то можливі позитивні кар'єрні зміни.

Вихідні будуть наповнені позитивними подіями і приємними сюрпризами. Тож не відмовляйтесь від спонтанних планів та більше часу проводьте у компанії друзів та близьких.

Сприятливий день: 29 січня

Несприятливий день: 31 січня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Стрільця

Цього тижня на вас можуть очікувати серйозні проблеми зі здоров'ям. Якщо це не проявиться цього тижня, краще провести профілактичні процедури або повне медичне обстеження. Зверніть особливу увагу на своє харчування та фізичні навантаження.

Тиждень не є сприятливим для вирішення робочих проблем, а от в сім'ї буде панувати повне взаєморозуміння. Якщо цьому сприятимуть обставини – зробіть генеральне прибирання, або розпочніть готуватися до ремонту. На самотніх представників знаку чекають суттєві зміни в особистому житті. Якщо ви докладете достатньо зусиль, то у вас можуть зав'язатися міцні стосунки.

Вихідні проведіть в компанії нових знайомих. Це дозволить вам завести міцні дружні стосунки на які ви так довго чекали. У суботу спробуйте провести день не вдома та зробити все те, що ви давно планували, але не мали часу зробити.

Сприятливий день: 25 січня

Несприятливий день: 27 січня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Козерога

Цей тиждень виявиться для вас напрочуд вдалим у всіх сферах життя. На вас очікує багато спілкування з цікавими людьми та приємні новини від ваших близьких та родичів. На роботі спробуйте проявити максимум наполегливості та рішучості, так ви зможете завоювати довіру колег та керівництва.

Початок тижня сприятливий для вас, щоб почати займатися своєю фігурою. Перегляньте своє харчування та додайте в режим дня фізичні навантаження. Результати не змусять себе довго чекати.

Козероги можуть не боятися будь-яких фінансових операцій. Особливо новий тиждень буде вдалий для оформлення страховки або документів на право власності. Якщо ви давно планували оформити кредит, то найкраще це робити в п'ятницю.

Сприятливий день : 28 січня

Несприятливий день: 30 січня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Водолія

У Водоліїв цього тижня виникне велика спокуса повернути колишнього партнера або ж друга. Спробуйте максимально критично оцінити цю ситуацію, перш ніж приймати поспішні рішення, оскільки неправильний вибір може призвести до дуже негативних наслідків в майбутньому.

Середа – чудовий день для наведення порядку в будинку, на роботі та в думках. Проведіть один день без шумних компаній та друзів та спробуйте зосередитись лише на власних потребах. Рішення, яке ви приймете в такій обстановці – обов'язково принесе позитивні зміни у ваше життя.

Кінець тижня дуже сприятливий для хобі, читання або ж вивчення чогось нового. Також в суботу можна сміливо йти на шопінг або ж пробувати експериментувати із зовнішнім виглядом.

Сприятливий день: 27 січня

Несприятливий день: 29 січня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 25 – 31 січня 2021 для Риб

Цього тижня намагайтесь контролювати власні емоції та не робити поспішних рішень чи висновків, які можуть негативно позначатись на майбутньому. Найкраще, якщо ви будете давати собі вдосталь часу на вирішення конкретних питань, а також радитись з близькими. Іноді краще перечекати, аніж потім шкодувати.

Цей тиждень варто присвятити себе особистим стосункам. Адже через вашу постійну зайнятість ви можете не помічати, як втрачаєте власного партнера. Тож спробуйте більше говорити та проводити часу разом. Відмовтесь від понаднормових годин на роботі заради сімейного спокою.

Ваші спокійні вихідні може порушити погана звістка. Тож будьте готові до неприємних новин, але вони ніяк не позначаться на вашому подальшому майбутньому.

Сприятливий день: 25 січня

Несприятливий день: 26 січня