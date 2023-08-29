Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

До слова Як поводяться у стосунках Раки, Леви та Діви

Гороскоп на 29 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Овнів

У самотніх Овнів може з'явитися можливість до нових відносин. Спочатку вони можуть бути орієнтовані на діловий аспект, але з часом в них можуть з'явитися романтичні відтінки.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Тельців

Сьогодні можуть виникнути проблеми, але ви приймете їх з ентузіазмом і зможете досягти успіху у їх вирішенні. Чим більше перешкод з'являється на вашому шляху до цілей, тим більше азарту ви вкладаєте в їх подолання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Близнюків

У Близнюків можуть змінитися відносини з оточенням. Оскільки ви розрізняєте справжні почуття від штучного захоплення, то розкриєте таємних недоброзичливців.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Раків

Ракам варто більше думати про майбутнє, саме на нього зараз варто зосередити увагу. У вас є можливість зміцнити ділові зв'язки, встановити нові контакти та здобути довіру та повагу партнерів.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Левів

Сьогодні астрологи прогнозують Левам вдалий день, який може стати початком довгострокових успіхів. Важливо проявити терплячість та не поспішати отримувати результати та нагороди за свою працю.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Дів

Дівам потрібно розраховувати тільки на свої сили, оскільки друзі та союзники можуть не підтримати вас у складний момент. Сьогодні також не найкращий день для нових знайомств.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Терезів

Сьогодні важливо зберегти філософський підхід до проблеми та не придавати великого значення незначущим дрібницям. Терезам важливо зберігати спокій, щоб подолати труднощі.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Скорпіонів

Відносини з колегами на роботі сьогодні можуть бути напруженими. Важливо показати терпимість і уникнути конфлікту.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Стрільців

Стрільців чекає спілкування з близькими, яке виявиться легким та приємним. Водночас Стрільцям варто бути обачним у нових знайомствах, оскільки не всі можуть бути надійними партнерами.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Козорогів

Сьогодні Козорогам відкриваються нові можливості та перспективи. Потрібно діяти рішуче, щоб не втратити свій шанс. Не виключено, що ви потрапите в конкурентну боротьбу, але завдяки вашій енергії ви зможете стати переможцем.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Водоліїв

У Водоліїв може статися виникнення труднощів у взаєморозумінні з близькими людьми. Розбіжності можуть виникати через незначні дрібниці, але важливо бути терпимими до тих, кого ви цінуєте.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 серпня 2023 для Риб

Сьогодні у Риб – день успішного подолання труднощів. Ви зможете розв'язати важливі робочі питання та знайти впливових союзників.