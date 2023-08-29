Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.

К слову Как ведут себя в отношениях Раки, Львы и Девы

Гороскоп на 29 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Овнов

У одиноких Овнов может появиться возможность к новым отношениям. Сначала они могут быть ориентированы на деловой аспект, но со временем у них могут появиться романтические оттенки.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Тельцов

Сегодня могут возникнуть проблемы, но вы примете их с энтузиазмом и сможете добиться успеха в их решении. Чем больше препятствий появляется на вашем пути к целям, тем больше азарта вы вкладываете в их преодоление.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Близнецов

У Близнецов могут измениться отношения с окружающими. Поскольку вы отличаете настоящие чувства от искусственного увлечения, то раскроете тайных недоброжелателей.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Раков

Ракам следует больше думать о будущем, именно на него сейчас следует сосредоточить внимание. У вас есть возможность укрепить деловые связи, установить новые контакты и получить доверие и уважение партнеров.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Львов

Сегодня астрологи прогнозируют Львам удачный день, который может стать началом долгосрочных успехов. Важно проявить терпение и не спешить получать результаты и награды за свой труд.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Дев

Девам нужно рассчитывать только на свои силы, поскольку друзья и союзники могут не поддержать вас в сложный момент. Сегодня также не самый лучший день для новых знакомств.

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Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Весов

Сегодня важно сохранить философский подход к проблеме и не придавать большого значения незначительным пустякам. Весам важно сохранять спокойствие, чтобы преодолеть трудности.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Скорпионов

Отношения с коллегами на работе сегодня могут быть напряженными. Важно показать терпимость и избежать конфликта.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Стрельцов

Стрельцов ждет общение с близкими, которое окажется легким и приятным. В то же время Стрельцам следует быть осмотрительными в новых знакомствах, поскольку не все могут быть надежными партнерами.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Козерогов

Сегодня Козерогам открываются новые возможности и перспективы. Нужно действовать решительно, чтобы не упустить свой шанс. Не исключено, что вы попадете в конкурентную борьбу, но благодаря вашей энергии вы сможете стать победителем.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Водолеев

У Водолеев может произойти возникновение затруднений во взаимопонимании с близкими людьми. Разногласия могут возникать по незначительным пустякам, но важно быть терпимыми к тем, кого вы цените.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 29 августа 2023 для Рыб

Сегодня у Рыб день успешного преодоления трудностей. Вы сможете решить важные вопросы и найти влиятельных союзников.