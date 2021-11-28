Читайте також Гороскоп на тиждень 22 – 28 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Овнів
День для Овнів видасться особливо вдалим. На вас чекають приємні зустрічі, цікаві події та просто чудовий настрій.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Тельців
Сьогодні день Тельців буде залежати від їхнього настрою. Якщо ви будете готові провести його чудово – він так і пройде, а якщо будете думати про погане, то маєте всі шанси перебувати в депресивному стані.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Близнюків
Близнюкам у неділю треба обов'язково спланувати новий тиждень. Вас чекає багато роботи та домашніх справ, тому вам треба мобілізуватися, щоб все довести до кінця.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Левів
Для Левів день підготував фінансові витрати. Не жалійте грошей, адже ви давно планували придбати ці речі.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Дів
Дівам варто особливу увагу приділити своєму здоров'ю. Пам'ятайте, що в здоровому тілі – здоровий дух.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Терезів
За прогнозами зірок, Терези можуть влаштувати собі в цей день лінивий день. Можете відкласти всі справи та досхочу поніжитися в ліжку.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Скорпіонів
На Скорпіонів чекає вдалий день. Можуть виникнути деякі робочі питання, які вимагатимуть вашої негайної участі, але вони нічого не зіпсують.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Стрільців
День завдасть Стрільцям несподіваний удар. Не беріть все близько до серця, краще подумайте, як ви можете змінити ситуацію.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Козерогів
День пройде під знаком сім'ї, любові та особистих стосунків. Сьогодні ви по-новому подивитися на своє життя та приймете правильні рішення.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Водоліїв
День вдалий для того, щоб подумати над своїм додатковим заробітком. Пошуки увінчаються успіхом в другій половині дня. Ви маєте всі шанси знайти те, що вам найбільше подобається робити.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 листопада 2021 для Риб
Творчі Риби сьогоднішній день можуть повністю присвятити хобі. Самотніх представників знаку чекають приємні зміни в особистому житті.