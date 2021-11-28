Сьогодні не покладайтеся на інших, орієнтуйтеся тільки на себе. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Овнів

День для Овнів видасться особливо вдалим. На вас чекають приємні зустрічі, цікаві події та просто чудовий настрій.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Тельців

Сьогодні день Тельців буде залежати від їхнього настрою. Якщо ви будете готові провести його чудово – він так і пройде, а якщо будете думати про погане, то маєте всі шанси перебувати в депресивному стані.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Близнюків

Близнюкам у неділю треба обов'язково спланувати новий тиждень. Вас чекає багато роботи та домашніх справ, тому вам треба мобілізуватися, щоб все довести до кінця.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Раків

Раки сьогодні будуть задоволені від всього, що станеться у вашому житті. Ближче до вечора можете очікувати на сюрприз від близьких людей.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Левів

Для Левів день підготував фінансові витрати. Не жалійте грошей, адже ви давно планували придбати ці речі.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Дів

Дівам варто особливу увагу приділити своєму здоров'ю. Пам'ятайте, що в здоровому тілі – здоровий дух.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Терезів

За прогнозами зірок, Терези можуть влаштувати собі в цей день лінивий день. Можете відкласти всі справи та досхочу поніжитися в ліжку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає вдалий день. Можуть виникнути деякі робочі питання, які вимагатимуть вашої негайної участі, але вони нічого не зіпсують.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Стрільців

День завдасть Стрільцям несподіваний удар. Не беріть все близько до серця, краще подумайте, як ви можете змінити ситуацію.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Козерогів

День пройде під знаком сім'ї, любові та особистих стосунків. Сьогодні ви по-новому подивитися на своє життя та приймете правильні рішення.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Водоліїв

День вдалий для того, щоб подумати над своїм додатковим заробітком. Пошуки увінчаються успіхом в другій половині дня. Ви маєте всі шанси знайти те, що вам найбільше подобається робити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 листопада 2021 для Риб

Творчі Риби сьогоднішній день можуть повністю присвятити хобі. Самотніх представників знаку чекають приємні зміни в особистому житті.