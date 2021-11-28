Гороскоп на 28 ноября 2021 для Овнов
День для Овнов выдастся особенно удачным. Вас ждут приятные встречи, интересные события и просто отличное настроение.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Тельцов
Сегодня день Тельцов будет зависеть от их настроения. Если вы будете готовы провести его замечательно – он так и пройдет, а если будете думать о плохом, то имеете все шансы находиться в депрессивном состоянии.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Близнецов
Близнецам в воскресенье надо обязательно спланировать новую неделю. Вас ждет много работы и домашних дел, поэтому вам надо мобилизоваться, чтобы все довести до конца.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Раков
Раки сегодня будут довольны всем, что произойдет в их жизни. Ближе к вечеру можете ожидать сюрприз от близких людей.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Львов
Для Львов день подготовил финансовые затраты. Не жалейте денег, ведь вы давно планировали приобрести эти вещи.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Дев
Девам стоит особое внимание уделить своему здоровью. Помните, что в здоровом теле – Здоровый дух.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Весов
По прогнозам звезд, Весы могут устроить себе в этот день ленивый день. Можете отложить все дела и вволю понежиться в постели.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Скорпионов
Скорпионов ждет удачный день. Могут возникнуть некоторые рабочие вопросы, которые потребуют вашего немедленного участия, но они ничего не испортят.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Стрельцов
День нанесет Стрельцам неожиданный удар. Не берите все близко к сердцу, лучше подумайте, как вы можете изменить ситуацию.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Козерогов
День пройдет под знаком семьи, любви и личных отношений. Сегодня вы по-новому посмотрите на свою жизнь и примете правильные решения.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Водолеев
День удачен для того, чтобы подумать над своим дополнительным заработком. Поиски увенчаются успехом во второй половине дня. У вас есть все шансы найти то, что вам больше всего нравится делать.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 28 ноября 2021 для Рыб
Творческие Рыбы сегодняшний день могут полностью посвятить хобби. Одиноких представителей знака ждут приятные перемены в личной жизни.