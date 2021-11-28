Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Овнов

День для Овнов выдастся особенно удачным. Вас ждут приятные встречи, интересные события и просто отличное настроение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Тельцов

Сегодня день Тельцов будет зависеть от их настроения. Если вы будете готовы провести его замечательно – он так и пройдет, а если будете думать о плохом, то имеете все шансы находиться в депрессивном состоянии.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Близнецов

Близнецам в воскресенье надо обязательно спланировать новую неделю. Вас ждет много работы и домашних дел, поэтому вам надо мобилизоваться, чтобы все довести до конца.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Раков

Раки сегодня будут довольны всем, что произойдет в их жизни. Ближе к вечеру можете ожидать сюрприз от близких людей.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Львов

Для Львов день подготовил финансовые затраты. Не жалейте денег, ведь вы давно планировали приобрести эти вещи.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Дев

Девам стоит особое внимание уделить своему здоровью. Помните, что в здоровом теле – Здоровый дух.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Весов

По прогнозам звезд, Весы могут устроить себе в этот день ленивый день. Можете отложить все дела и вволю понежиться в постели.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Скорпионов

Скорпионов ждет удачный день. Могут возникнуть некоторые рабочие вопросы, которые потребуют вашего немедленного участия, но они ничего не испортят.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Стрельцов

День нанесет Стрельцам неожиданный удар. Не берите все близко к сердцу, лучше подумайте, как вы можете изменить ситуацию.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Козерогов

День пройдет под знаком семьи, любви и личных отношений. Сегодня вы по-новому посмотрите на свою жизнь и примете правильные решения.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Водолеев

День удачен для того, чтобы подумать над своим дополнительным заработком. Поиски увенчаются успехом во второй половине дня. У вас есть все шансы найти то, что вам больше всего нравится делать.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 ноября 2021 для Рыб

Творческие Рыбы сегодняшний день могут полностью посвятить хобби. Одиноких представителей знака ждут приятные перемены в личной жизни.