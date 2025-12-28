Позитивні емоції відчують чи не усі знаки зодіаку, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 грудня для Овнів

Овни отримають чудову звістку, яка подарує прекрасний настрій. Все буде настільки гарно, що захочеться стрибати від щастя.

Гороскоп на 28 грудня для Тельців

Імпульсивні покупки – це зазвичай не надто добре. Але якщо є можливості, і вже дуже сильно хочеться, то не стримуйте себе.

Гороскоп на 28 грудня для Близнюків

Кінець року – гарний час, щоб запровадити хоча б одну корисну звичку. Почніть із зарядки або ж відкладіть ввечері телефон.

Гороскоп на 28 грудня для Раків

Сьогодні тепло та гарний настрій максимально сильно огорнуть Раків. Захочеться сміятися та просто насолоджуватися цим моментом.

Гороскоп на 28 грудня для Левів

Навіть маленький подарунок принесе багато радощів вашому партнеру. Не забувайте частіше тішити коханих.

Гороскоп на 28 грудня для Дів

Сьогодні Діви здивують багатьох. Настав момент проявити свій талант, про який мало хто знає.

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Деякі проблеми краще вирішити ще до нового року. У вас ще вдосталь часу, аби закрити усі дрібнички.

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів

Більшість конфліктів можна дуже легко вирішити. Потрібно просто щиро поговорити. І пам'ятайте, що додумування часто призводить до поганих наслідків.

Гороскоп на 28 грудня для Стрільців

Стрільці часто заряджають інших своєю енергією. Але сьогодні настав день, аби зарядити самого себе. День підходить для активного відпочинку.

Гороскоп на 28 грудня для Козорогів

Зорі підказують, що плани на січень мають бути амбітними, але без жорстких дедлайнів. Важливо реалістично оцінювати, що ви встигнете зробити.

Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв

Водоліям важливо ретельно слухати, що сьогодні говоритимуть інші люди. Так ви зможете випадково натрапити на ідею, як розв'язати свою проблему.

Гороскоп на 28 грудня для Риб

Останні дні могли бути дещо складними через конфлікти. Але Всесвіт спішить на допомогу. Вже зовсім скоро і на ваші вулиці буде свято!