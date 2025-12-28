Позитивні емоції відчують чи не усі знаки зодіаку, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.
Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 28 грудня для Овнів
Овни отримають чудову звістку, яка подарує прекрасний настрій. Все буде настільки гарно, що захочеться стрибати від щастя.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 28 грудня для Тельців
Імпульсивні покупки – це зазвичай не надто добре. Але якщо є можливості, і вже дуже сильно хочеться, то не стримуйте себе.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 28 грудня для Близнюків
Кінець року – гарний час, щоб запровадити хоча б одну корисну звичку. Почніть із зарядки або ж відкладіть ввечері телефон.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 28 грудня для Раків
Сьогодні тепло та гарний настрій максимально сильно огорнуть Раків. Захочеться сміятися та просто насолоджуватися цим моментом.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 28 грудня для Левів
Навіть маленький подарунок принесе багато радощів вашому партнеру. Не забувайте частіше тішити коханих.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 28 грудня для Дів
Сьогодні Діви здивують багатьох. Настав момент проявити свій талант, про який мало хто знає.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 28 грудня для Терезів
Деякі проблеми краще вирішити ще до нового року. У вас ще вдосталь часу, аби закрити усі дрібнички.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів
Більшість конфліктів можна дуже легко вирішити. Потрібно просто щиро поговорити. І пам'ятайте, що додумування часто призводить до поганих наслідків.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 28 грудня для Стрільців
Стрільці часто заряджають інших своєю енергією. Але сьогодні настав день, аби зарядити самого себе. День підходить для активного відпочинку.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 28 грудня для Козорогів
Зорі підказують, що плани на січень мають бути амбітними, але без жорстких дедлайнів. Важливо реалістично оцінювати, що ви встигнете зробити.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв
Водоліям важливо ретельно слухати, що сьогодні говоритимуть інші люди. Так ви зможете випадково натрапити на ідею, як розв'язати свою проблему.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 28 грудня для Риб
Останні дні могли бути дещо складними через конфлікти. Але Всесвіт спішить на допомогу. Вже зовсім скоро і на ваші вулиці буде свято!