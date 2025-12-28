Позитивні емоції відчують чи не усі знаки зодіаку, розповідає 24 Канал з посиланням на Astrology.

Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 грудня для Овнів

Овни отримають чудову звістку, яка подарує прекрасний настрій. Все буде настільки гарно, що захочеться стрибати від щастя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 грудня для Тельців

Імпульсивні покупки – це зазвичай не надто добре. Але якщо є можливості, і вже дуже сильно хочеться, то не стримуйте себе.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 грудня для Близнюків

Кінець року – гарний час, щоб запровадити хоча б одну корисну звичку. Почніть із зарядки або ж відкладіть ввечері телефон.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 грудня для Раків

Сьогодні тепло та гарний настрій максимально сильно огорнуть Раків. Захочеться сміятися та просто насолоджуватися цим моментом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 28 грудня для Левів

Навіть маленький подарунок принесе багато радощів вашому партнеру. Не забувайте частіше тішити коханих.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 28 грудня для Дів

Сьогодні Діви здивують багатьох. Настав момент проявити свій талант, про який мало хто знає.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 грудня для Терезів

Деякі проблеми краще вирішити ще до нового року. У вас ще вдосталь часу, аби закрити усі дрібнички.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 грудня для Скорпіонів

Більшість конфліктів можна дуже легко вирішити. Потрібно просто щиро поговорити. І пам'ятайте, що додумування часто призводить до поганих наслідків.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 грудня для Стрільців

Стрільці часто заряджають інших своєю енергією. Але сьогодні настав день, аби зарядити самого себе. День підходить для активного відпочинку.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 грудня для Козорогів

Зорі підказують, що плани на січень мають бути амбітними, але без жорстких дедлайнів. Важливо реалістично оцінювати, що ви встигнете зробити.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 грудня для Водоліїв

Водоліям важливо ретельно слухати, що сьогодні говоритимуть інші люди. Так ви зможете випадково натрапити на ідею, як розв'язати свою проблему.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 грудня для Риб

Останні дні могли бути дещо складними через конфлікти. Але Всесвіт спішить на допомогу. Вже зовсім скоро і на ваші вулиці буде свято!