Всесвіт обрав своїх щасливчиків на січень 2026 року. Хто це буде – розповідає 24 Канал з посиланням на Your Tango.

До теми Всесвіт виконає бажання цих знаків зодіаку у новорічну ніч: кому пощастить

Коли будуть особливо щасливі дні у січні 2026 року?

2026 рік починається з енергії Свині, яка наприкінці січня перейде до енергії Щура. Важливо, аби були чесні наміри та реалістичні плани. Тоді удача точно завітає до вас.

Особливо сприятливі дні у січні 2026 року:

Найкращі дні для продуктивної роботи: 2, 14, 27 січня .

. Дні з високим шансом заробити або отримати подарунок: 12, 13, 25 січня .

. Вдалий день для знайомств та нових можливостей: 11, 23 січня.

Хто буде щасливчиком у січні 2026 року?

Щур (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Представники цього знаку зодіаку піймають удачу у січні завдяки своєму плануванню. Важливо чітко побачити, де краще не поспішати; а де – діяти вже і негайно. Потрібно також правильно продумати бюджет.

Ваше правило цього місяця: маленькі, але продумані кроки. Ви починаєте жити за зрозумілим планом. Саме він і стане магнітом для достатку. Всесвіт любить тих, хто знає, що робить.

Свиня (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Всесвіт відкриє представникам цього знаку зодіаку двері, які у 2025 році були закритими. А головний ресурс, що допоможе досягти успіху – люди та ваше вміння будувати стосунки.

Саме вони наштовхнуть вас на перспективні ідеї, які варто було б реалізувати. Також очікуйте на нові знайомства, які підкинуть вам нові можливості.

Півень (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

У січні Півні нарешті отримають своє визнання. Ваша відповідальність та серйозне ставлення до справи нарешті дають свої плоди. Це може бути як важлива рекомендація, так і приємні бонуси на роботі.

Всесвіт прихильно ставиться до тих, хто готовий багато працювати. Якщо не збавите темп, то отримаєте ще багато сюрпризів у 2026 році.