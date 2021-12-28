Не варто в цей день перевантажувати себе морально та фізично, робіть все в міру. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 28 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Овнів

Овнів сьогодні буде чекати фінансовий успіх. Не бійтеся приймати в цей день важливі рішення та ризикувати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Тельців

Будьте готовими до різких змін у житті. Вам доведеться вирішити екстрені ситуації у швидкому темпі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Близнюків

Близнюків увесь день будуть переслідувати невдачі. Астрологи радять відпустити день на самотік та не приймати жодних різких рішень та активних дій.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Раків

Раків сьогодні чекають фінансові витрати. Астрологи радять бути обережними та слідкувати за грошима, адже можете загубити чималу суму.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Левів

Левам треба виділяти час на відпочинок. Ви дуже багато працюєте останнім часом і зовсім не жалієте себе. Щоб зустріти Новий рік з новими силами, дозвольте собі трохи побайдикувати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Дів

Астрологи радять Дівам не встрявати в жодні конфлікти, адже вони можуть для вас закінчитися плачевно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Терезів

Терезам рекомендовано в цей день повернути борг. Астрологи кажуть, що в Новий рік варто входити без жодних заборгованостей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Скорпіонів

На Скорпіонів чекає у цей день успіх. Ви зробите важливий крок на шляху до мрії. Вас також чекає фінансове надходження за успішні проєкти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Стрільців

Стрільцям не варто завантажувати себе в цей день додатковими справами. Робіть лише те, на що у вас вистачить сил.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Козерогів

На Козерогів чекають деякі труднощі на роботі. Ймовірно, керівництво буде незадоволене вашими результатами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Водоліїв

Успіх чекає тих Водоліїв, які будуть прислухатися своєї інтуїції. Вона найкраще вам підкаже, як вчинити в тій чи іншій ситуації.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 28 грудня 2021 для Риб

Вівторок – вдалий день для початку нової справи, а от вдома варто позбутися від непотрібних речей та викинути з оселі все, чим ви давно не користуєтеся.