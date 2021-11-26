Гороскоп на сьогодні, 26 листопада 2021 року, прогнозує Левам хороший день. Козерогам варто скасувати зустрічі, адже вони не принесуть жодної вигоди. Читайте гороскоп на 26 листопада 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи не радять боятися в цей день змін, адже вони лише покращать ваше життя. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Овнів

День вдалий для початку проєктів та завершення справ, які ви розпочали раніше. Вечір варто провести в колі сім'ї.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Тельців

Тельцям радять відкласти сьогодні важливі справи. У спілкуванні з малознайомими людьми проявіть обережність.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Близнюків

П'ятниця – вдалий день для будування планів на майбутнє. Добре протікатиме спілкування з рідними та друзями.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Раків

Ракам варто остерігатися великого скупчення людей. Будьте уважними та добре слідкуйте за своїми особистими речами.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Левів

Увесь день Леви перебуватимуть в піднесеному настрої. День видасться насиченим, активним та приємним у багатьох життєвих сферах.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Дів

Дівам варто уникати конфліктів з керівництвом. Постарайтеся не доводити вперто свою думку, адже можете добряче зіпсувати свої стосунки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Терезів

Сьогодні всі напрямки фінансової діяльності принесуть матеріальну вигоду. Друга половина дня підходить для виконання домашніх справ.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Скорпіонів

Постарайтеся в цей день не переоцінити свої сили. Робіть стільки скільки вам під силу і не змушуйте себе робити щось, коли вам зовсім цього не хочеться.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Стрільців

Сьогодні астрологи не радять Стрільцям братися за серйозні справи, краще займайтеся монотонною роботою.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Козерогів

День невдалий для будь-яких зустрічей, оскільки вони не принесуть нічого корисного. За можливості перенесіть їх на наступний тиждень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Водоліїв

Водоліям варто звернути увагу на свій раціон. Найімовірніше, в'ялими і безсилими ви відчуваєте себе через неправильне харчування.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 26 листопада 2021 для Риб

Рибам треба до кінця дня вирішити всі робочі проблеми. Знайдіть кілька хвилин вільного часу та подумайте над тим, як вам швидко позакривати "хвости".