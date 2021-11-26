Астрологи не советуют бояться в этот день перемен, ведь они лишь улучшат вашу жизнь. Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака у нас на сайте. Читайте также Гороскоп на неделю 22–28 ноября 2021 года для всех знаков Зодиака Гороскоп на 26 ноября для всех знаков зодиака Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Овнов

День удачен для начала проектов и завершения дел, которые вы начали раньше. Вечер стоит провести в кругу семьи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Тельцов

Тельцам советуют отложить сегодня важные дела. В общении с малознакомыми людьми проявите осторожность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Близнецов

Пятница – удачный день для построения планов на будущее. Хорошо будет протекать общение с родными и друзьями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Раков

Ракам стоит остерегаться большого скопления людей. Будьте внимательны и хорошо следите за своими личными вещами.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Львов

Весь день Львы будут пребывать в приподнятом настроении. День выдастся насыщенным, активным и приятным во многих жизненных сферах.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Дев

Девам стоит избегать конфликтов с руководством. Постарайтесь не доказывать упрямо свое мнение, ведь можете сильно испортить свои отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Весов

Сегодня все направления финансовой деятельности принесут материальную выгоду. Вторая половина дня подходит для выполнения домашних дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Скорпионов

Постарайтесь в этот день не переоценить свои силы. Делайте столько сколько вам по силам и не заставляйте себя делать что-то, когда вам совсем этого не хочется.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Стрельцов

Сегодня астрологи не советуют Стрельцам браться за серьезные дела, лучше займитесь монотонной работой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Козерогов

Неудачный день для любых встреч, поскольку они не принесут ничего полезного. По возможности перенесите их на следующую неделю.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Водолеев

Водолеям стоит обратить внимание на свой рацион. Вероятнее всего, вялыми и бессильными вы чувствуете себя из-за неправильного питания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Рыб

Рыбам надо до конца дня решить все рабочие проблемы. Найдите несколько минут свободного времени и подумайте над тем, как вам быстро закрыть "хвосты".