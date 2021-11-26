Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Овнов

День удачен для начала проектов и завершения дел, которые вы начали раньше. Вечер стоит провести в кругу семьи.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Тельцов

Тельцам советуют отложить сегодня важные дела. В общении с малознакомыми людьми проявите осторожность.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Близнецов

Пятница – удачный день для построения планов на будущее. Хорошо будет протекать общение с родными и друзьями.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Раков

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Львов

Весь день Львы будут пребывать в приподнятом настроении. День выдастся насыщенным, активным и приятным во многих жизненных сферах.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Дев

Девам стоит избегать конфликтов с руководством. Постарайтесь не доказывать упрямо свое мнение, ведь можете сильно испортить свои отношения.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Весов

Сегодня все направления финансовой деятельности принесут материальную выгоду. Вторая половина дня подходит для выполнения домашних дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Скорпионов

Постарайтесь в этот день не переоценить свои силы. Делайте столько сколько вам по силам и не заставляйте себя делать что-то, когда вам совсем этого не хочется.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Стрельцов

Сегодня астрологи не советуют Стрельцам браться за серьезные дела, лучше займитесь монотонной работой.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Козерогов

Неудачный день для любых встреч, поскольку они не принесут ничего полезного. По возможности перенесите их на следующую неделю.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Водолеев

Водолеям стоит обратить внимание на свой рацион. Вероятнее всего, вялыми и бессильными вы чувствуете себя из-за неправильного питания.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на листопад для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 ноября 2021 для Рыб

Рыбам надо до конца дня решить все рабочие проблемы. Найдите несколько минут свободного времени и подумайте над тем, как вам быстро закрыть "хвосты".