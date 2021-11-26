Гороскоп на 26 ноября 2021 для Овнов
День удачен для начала проектов и завершения дел, которые вы начали раньше. Вечер стоит провести в кругу семьи.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Тельцов
Тельцам советуют отложить сегодня важные дела. В общении с малознакомыми людьми проявите осторожность.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Близнецов
Пятница – удачный день для построения планов на будущее. Хорошо будет протекать общение с родными и друзьями.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Львов
Весь день Львы будут пребывать в приподнятом настроении. День выдастся насыщенным, активным и приятным во многих жизненных сферах.
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Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Дев
Девам стоит избегать конфликтов с руководством. Постарайтесь не доказывать упрямо свое мнение, ведь можете сильно испортить свои отношения.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Весов
Сегодня все направления финансовой деятельности принесут материальную выгоду. Вторая половина дня подходит для выполнения домашних дел.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Скорпионов
Постарайтесь в этот день не переоценить свои силы. Делайте столько сколько вам по силам и не заставляйте себя делать что-то, когда вам совсем этого не хочется.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Стрельцов
Сегодня астрологи не советуют Стрельцам браться за серьезные дела, лучше займитесь монотонной работой.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Козерогов
Неудачный день для любых встреч, поскольку они не принесут ничего полезного. По возможности перенесите их на следующую неделю.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Водолеев
Водолеям стоит обратить внимание на свой рацион. Вероятнее всего, вялыми и бессильными вы чувствуете себя из-за неправильного питания.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 26 ноября 2021 для Рыб
Рыбам надо до конца дня решить все рабочие проблемы. Найдите несколько минут свободного времени и подумайте над тем, как вам быстро закрыть "хвосты".