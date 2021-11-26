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Гороскоп на 26 листопада для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Овнів
День вдалий для початку проєктів та завершення справ, які ви розпочали раніше. Вечір варто провести в колі сім'ї.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Тельців
Тельцям радять відкласти сьогодні важливі справи. У спілкуванні з малознайомими людьми проявіть обережність.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Близнюків
П'ятниця – вдалий день для будування планів на майбутнє. Добре протікатиме спілкування з рідними та друзями.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Раків
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Левів
Увесь день Леви перебуватимуть в піднесеному настрої. День видасться насиченим, активним та приємним у багатьох життєвих сферах.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Дів
Дівам варто уникати конфліктів з керівництвом. Постарайтеся не доводити вперто свою думку, адже можете добряче зіпсувати свої стосунки.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Терезів
Сьогодні всі напрямки фінансової діяльності принесуть матеріальну вигоду. Друга половина дня підходить для виконання домашніх справ.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Скорпіонів
Постарайтеся в цей день не переоцінити свої сили. Робіть стільки скільки вам під силу і не змушуйте себе робити щось, коли вам зовсім цього не хочеться.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Стрільців
Сьогодні астрологи не радять Стрільцям братися за серйозні справи, краще займайтеся монотонною роботою.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Козерогів
День невдалий для будь-яких зустрічей, оскільки вони не принесуть нічого корисного. За можливості перенесіть їх на наступний тиждень.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Водоліїв
Водоліям варто звернути увагу на свій раціон. Найімовірніше, в'ялими і безсилими ви відчуваєте себе через неправильне харчування.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 26 листопада 2021 для Риб
Рибам треба до кінця дня вирішити всі робочі проблеми. Знайдіть кілька хвилин вільного часу та подумайте над тим, як вам швидко позакривати "хвости".