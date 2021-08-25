Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку
Джерело:24 канал
Гороскоп на сьогодні, 25 серпня 2021 року, прогнозує Близнюкам великий сюрприз. Леви можуть здійснювати великі покупки. Читайте гороскоп на 25 серпня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.
День вдалий для спілкування. Люди йтимуть вам назустріч, а тому перед вами відкриється багато цікавих можливостей. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.
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Гороскоп на 25 серпня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Овнів
Овнам у цей день варто відмовитися від будь-якої додаткової роботи, оскільки вона не принесе жодної користі. Сьогодні краще запишіться до лікаря, щоб усунути проблему, яка давно вас турбує.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Тельців
На Тельців сьогодні чекає романтичний день. Сходіть зі своїм обранцем в кіно, театр, чи на прогулянку.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Близнюків
Близнюки сьогодні отримають довгоочікувану перемогу. Ви вперше за своє життя зможете виграти дорогоцінний подарунок, про який завжди мріяли.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Раків
Ракам сьогодні треба підбити підсумки та завершити важливі справи. Починати щось нове не варто. Середа – не надто вдалий для цього день.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Левів
День вдалий для великих покупок. Не жалійте грошей та сміливо витрачайте їх на ті речі, в яких ви потребуєтеся. Куплена річ у цей день прослужить вам дуже довго.
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Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Дів
На Дів чекає успіх у першій половині дня, втім після обіду можливі деякі розчарування на роботі. Астрологи радять не брати все близько до серця.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Терезів
День буде успішним для творчих Терезів, які хочуть присвятити час улюбленій справі. Сприятливими сьогодні також будуть поїздки та зустрічі з друзями.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Скорпіонів
Для Скорпіонів день видасться не надто вдалим. Можлива неприємна розмова з рідними, яка переросте у сварку.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Стрільців
День вдалий для ділових зустрічей та переговорів. На роботі вас чекає розмова з керівництвом, від якої залежатиме ваше майбутнє.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Козерогів
Перебувайте в цей день з найріднішими вам людьми. Це допоможе налаштувати себе на позитивний лад. Спробуйте провести день без негативних думок.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Водоліїв
Не варто в цей день давати порожніх обіцянок, якщо знаєте, що не зможете їх виконати. У другій половині дня ви відчуєте потужний прилив натхнення.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 25 серпня 2021 для Риб
Все, за що ви сьогодні візьметеся – буде правильним. Перед вами відкриються нові можливості. Вечір вдалий для навчання та читання книжок.