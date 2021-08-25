Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Овнов

Овнам в этот день стоит отказаться от какой-либо дополнительной работы, поскольку она не принесет никакой пользы. Сегодня лучше запишитесь к врачу, чтобы устранить проблему, которая давно вас беспокоит.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Тельцов

Тельцов сегодня ждет романтический день. Сходите со своим избранником в кино, театр или на прогулку.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Близнецов

Близнецы сегодня получат долгожданную победу. Вы впервые за свою жизнь сможете выиграть драгоценный подарок, о котором всегда мечтали.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Раков

Ракам сегодня надо подвести итоги и завершить важные дела. Начинать что-то новое не стоит. Среда – не слишком удачный для этого день.

Лев (23 июля – 23 августа)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Львов

День удачен для крупных покупок. Не жалейте денег и смело тратьте их на те вещи, в которых вы нуждаетесь. Купленная вещь в этот день прослужит вам очень долго.

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Дева (24 августа – 23 сентября)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Дев

Дев ждет успех в первой половине дня, впрочем после обеда возможны некоторые разочарования на работе. Астрологи советуют не брать все близко к сердцу.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Весов

День будет успешным для творческих Весов, которые хотят посвятить время любимому делу. Благоприятными сегодня также будут поездки и встречи с друзьями.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Скорпионов

Для Скорпионов день кажется не слишком удачным. Возможен неприятный разговор с родными, который перерастет в ссору.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Стрельцов

День удачен для деловых встреч и переговоров. На работе вас ждет разговор с руководством, от которого будет зависеть ваше будущее.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Козерогов

Находитесь в этот день с самыми родными вам людьми. Это поможет настроить себя на позитивный лад. Попробуйте провести день без негативных мыслей.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Водолеев

Не стоит в этот день давать пустых обещаний, если знаете, что не сможете их выполнить. Во второй половине дня вы почувствуете мощный прилив вдохновения.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на серпень для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 25 августа 2021 для Рыб

Все, за что вы сегодня возьметесь – будет правильным. Перед вами откроются новые возможности. Вечер удачен для обучения и чтения книг.