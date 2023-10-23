Гороскоп на 23 жовтня: що принесе понеділок всім знакам зодіаку
Гороскоп на 23 жовтня прогнозує емоційний початок тижня для Раків. Понеділок буде вдалим для Терезів. У Водоліїв зникнуть проблеми.
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Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Овнів
Нещодавні події, пов'язані з особистим життям, можуть закрутити вам голову. Краще не ухвалювати поспішних рішень на емоціях.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Тельців
Астрологи спостерігають, що ви бачите сьогодні світ крізь рожеві окуляри. Якась подія може змусити вас позбутися цих ілюзій.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Близнюків
Сьогодні Близнюки будуть дуже пристрасними. Та астрологи радять трохи збавити рівень амбіцій – вам можуть не відповісти взаємністю.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Раків
Тиждень почнеться емоційно для Раків. Не піддавайтесь імпульсивним бажанням. Також важливо зберегти оптимізм у цей день.
Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Левів
Астрологи рекомендують Левам проявити сьогодні авантюризм, особливо в особистому житті. Не варто відчаюватися, якщо не все піде за вашим планом.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Дів
Тиждень почнеться цікаво та радісно для Дів. Якщо є можливість бути спонтанним та вирушити назустріч пригодам – робіть це.
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Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Терезів
Понеділок буде вдалим для Терезів. Сьогодні їм можна відмовитися від відповідальних справ і насолодитися гарним днем.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Скорпіонів
Не варто шукати приховані сенси у звичних подіях. Старайтеся бути менш песимістичними, а просто ставитись до ситуацій з прийняттям.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Стрільців
Стрільцям можна сьогодні розслабитися щодо тих справ, які стосуються кар'єри та роботи. Все складається непогано, тому причин для хвилювання немає.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Козорогів
Козорогам потрібно буде знайти баланс між роботою та творчістю. Варто не забувати про свою креативну жилку.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Водоліїв
Проблеми у Водоліїв найближчим часом зникнуть, а стан усіх справ покращиться. Можна відкрито висловлювати свої думки і не боятися критиків.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 23 жовтня 2023 для Риб
Тиждень у Риб почнеться доволі енергійно. Можна долучатися до участі у різноманітних цікавих проєктах.