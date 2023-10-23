Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
К слову Разбогатеют до конца октября: 3 знака зодиака, которые получат дополнительные средства
Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Овнов
Недавние события, связанные с личной жизнью, могут закружить голову. Лучше не принимать спешных решений на эмоциях.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Тельцов
Астрологи наблюдают, что вы видите сегодня мир через розовые очки. Какое-то событие может заставить вас избавиться от этих иллюзий.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Близнецов
Сегодня Близнецы будут очень страстными. Но астрологи советуют немного убавить уровень амбиций – вам могут не ответить взаимностью.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Раков
Неделя начнется эмоционально для Раков. Не поддавайтесь импульсивным желаниям. Также важно сохранить оптимизм в этот день.
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Львов
Астрологи рекомендуют Львам проявить сегодня авантюризм, особенно в личной жизни. Не стоит отчаиваться, если не все последует по вашему плану.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Дев
Неделя начнется интересно и радостно для Дев. Если есть возможность быть спонтанным и навстречу приключениям – делайте это.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Весов
Понедельник будет удачным для Весов. Сегодня им можно отказаться от ответственных дел и насладиться хорошим днем.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Скорпионов
Не стоит искать скрытые смыслы в привычных событиях. Старайтесь быть менее пессимистическими, а просто относиться к ситуациям с принятием.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Стрельцов
Стрельцам можно сегодня расслабиться по тем делам, которые касаются карьеры и работы. Всё складывается неплохо, потому причин для волнения нет.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Козерогов
Козерогам нужно будет найти баланс между работой и творчеством. Следует не забывать о своей креативной жилке.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Водолеев
Проблемы у Водолеев в ближайшее время исчезнут, а состояние всех дел улучшится. Можно открыто излагать свои мысли и не бояться критиков.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 октября 2023 для Рыб
Неделя у Рыб начнется достаточно энергично. Можно приобщаться к участию в различных интересных проектах.