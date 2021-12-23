Гороскоп на сьогодні, 23 грудня 2021 року, прогнозує Терезам нелегкий день. Стрільцям варто бути поступливішими. Читайте гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

Астрологи не радять перекладати важливі справи на інший день. За можливості, постарайтеся все зробити сьогодні. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Овнів

Астрологи попереджають Овнів про травмонебезпечний день. Будьте обережними під час занять спортом та будьте обережними на вулиці.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Тельців

Самотні представники знаку можуть очікувати на зародження роману в цей день. Серйозні почуття можуть спалахнути з вашою колегою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Близнюків

Близнюки сьогодні мають можливість познайомитися з новими людьми. Керівництво похвалить вас за виконану роботу та навіть вручить грошову винагороду.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Раків

Раків у цей день очікує важлива робоча зустріч. Астрологи кажуть, що переживати немає чого, адже все пройде навіть краще, ніж могло б бути.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Левів

День вдалий для творчих представників знаку. Сьогодні ввечері приділіть час улюбленим справам, які приносять вам задоволення.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Дів

На Дів сьогодні чекає багато клопоту і турбот. Останні дні року будуть дуже насиченими, тому розслабитися зможете лише на вихідних.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Терезів

На Терезів чекає нелегкий день, втім ви зможете з ним впоратися, якщо чітко розставите пріоритети.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіонам треба надолужити згаяне. Останнім часом ви забагато відпочивали, тому зараз задійте всі сили, щоб до Нового року завершити всі справи.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Стрільців

Астрологи радять Стрільцям бути поступливішими, інакше маєте всі шанси залишитися без друзів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Козерогів

Постарайтеся в цей день не встрявати в суперечки, адже вони не закінчаться нічим добрим. Сьогодні відкрийте для себе щось нове та виділіть час на читання.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Водоліїв

На Водоліїв чекає позитивний день. На роботі все буде добре виходити, а домашня атмосфера надихатиме вас на нові звершення.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 грудня 2021 для Риб

На Риб чекають фінансові зміни. Наприкінці року керівництво збільшить вам зарплату, тому можете розписати витрати, які хочете незабаром здійснити.