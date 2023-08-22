Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 22 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Овнів

У цей день Овни будуть зачаровувати кожного – їхня харизма буде на піку. Це потрібно використати, щоб отримати бажане від керівництва чи інших осіб.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Тельців

Сьогодні у Тельців буде гарний настрій. Це позначиться на їхніх справах та роботі у цей день – вдасться переробити чимало завдань.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Близнюків

Ви можете хвилюватися, але ризик та експеримент у цей день – просто необхідний. Саме це допоможе зрушити певну проблему з мертвої точки.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Раків

Цей день вдалий для того, щоб примиритися з людиною, з якою ви могли бути грубими. Спробуйте вдруге завоювати її довіру.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Левів

Якщо зазвичай Леви люблять гордовиту самотність, то сьогодні потрібно проявити приязність. Робота з командою буде більш продуктивною.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Дів

Діви сьогодні можуть познайомитися з новою людиною та одразу стати її прихильником. Та краще бути обережним – малознайома персона може легко вас надурити.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Терезів

Сьогоднішній день сприятливий для польоту фантазії, натхнення та творчості. Якщо ваша діяльність пов'язана з цим – ви будете на піку можливостей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Скорпіонів

Скорпіонів сьогодні чекає зустріч зі старим знайомим. Хоч вона буде несподіваною, та принесе відповідь на певне запитання.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Стрільців

У цей день Стрільцям краще багато допомагати людям та займатися благодійницькою діяльністю. Ваші добрі справи знайдуть відображення у майбутньому.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Козорогів

Козороги сьогодні поглянуть свіжим поглядом на людину, яку знають вже довгий час. Вона відкриється з нового та несподіваного боку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Водоліїв

Сьогодні Водоліям краще не ризикувати – у такому разі є шанс набрати собі зайвих проблем. Займайтеся звичними рутинними справами.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 серпня 2023 для Риб

У цей день зірки особливо сприяють Рибам у розмовах з керівництвом. Вони підуть на ваші пропозиції й навіть ті, які стосуються заробітної плати.