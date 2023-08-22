Что прогнозируют астрологи сегодня для всех 12 знаков зодиака – читайте на сайте 24 Канала.
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Гороскоп на 22 августа для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Овнов
В этот день Овны будут очаровывать каждого – их харизма будет на пике. Это нужно использовать, чтобы получить желаемое от руководства или других лиц.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Тельцов
Сегодня у Тельцов будет хорошее настроение. Это отразится на их делах и работе в этот день – удастся переделать множество задач.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Близнецов
Вы можете беспокоиться, но риск и эксперимент в этот день – просто необходим. Именно это поможет сдвинуть определенную проблему с мертвой точки.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Раков
Лев (23 июля – 23 августа)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Львов
Если обычно Львы любят надменное одиночество, то сегодня нужно проявить дружелюбие. Работа с командой будет более эффективной.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Дев
Девы сегодня могут познакомиться с новым человеком и сразу стать его поклонником. Но лучше быть осторожным – малознакомая персона может легко вас обмануть.
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Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Весов
Сегодняшний день благоприятен для полета фантазии, вдохновения и творчества. Если ваша деятельность связана с этим, вы будете на пике возможностей.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Скорпионов
Скорпионов сегодня предстоит встреча со старым знакомым. Хотя она будет неожиданной, но ответ на определенный вопрос.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Стрельцов
В этот день Стрельцам лучше много помогать людям и заниматься благотворительной деятельностью. Ваши добрые дела найдут отражение в будущем.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Козерогов
Козероги сегодня посмотрят свежим взглядом на человека, которого знают уже долгое время. Она откроется с новой и неожиданной стороны.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Водолеев
Сегодня Водолеям лучше не рисковать – в таком случае есть шанс набрать себе лишние проблемы. Занимайтесь обычными рутинными делами.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 22 августа 2023 для Рыб
В этот день звезды особенно способствуют Рыбам в разговорах с руководством. Они пойдут на ваши предложения и даже те, которые касаются заработной платы.