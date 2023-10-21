День, коли вас чекатимуть пригоди: гороскоп на 21 жовтня

Гороскоп на 21 жовтня прогнозує Близнюкам підвищення на роботі. Доля приготувала сюрприз для Левів. У Водоліїв можуть бути труднощі в особистому житті.

Що прогнозують астрологи сьогодні для всіх 12 знаків зодіаку – читайте на сайті 24 Каналу.

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Гороскоп на 21 жовтня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Овнів

Овнам вдасться завершити неприємну історію, яка тривала надто довго і тягнулась хвостом. Не бійтесь різно спалювати мости.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Тельців

Краще не вдавайтеся до обману у стосунках з коханою людиною. Краще сказати правду зараз, аніж приховати її та виявитися брехуном.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Близнюків

У Близнюків є всі шанси підвищення на роботі. Ви можете побачити заздрісні погляди з боку колег, тому не провокуйте їх на зайві конфлікти.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Раків

Сьогодні вдалий день, щоб змиритися з подіями минулого. Потрібно прийняти те, що сталося, та рухатися вперед. Будьте впевненими у собі й не бійтеся змін.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Левів

Доля приготувала цікавий сюрприз для Левів. Їхнє життя може раптово перевернутися, але всі зміни підуть вам на користь.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Дів

Дівам потрібно буде розв'язати деякі фінансові питання, тож поставтеся до них з відповідальністю. Проявіть обережність та витрачайте кошти лише на те, що справді потрібно.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Терезів

Терезам можна сьогодні дозволити собі витратити кошти. Потіште себе шопінгом та річчю, про яку ви давно мріяли.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Скорпіонів

У спілкуванні з оточенням довіртеся інтуїції. Можливо, вам треба буде проявити співчуття до близького друга. Будьте відкритими для розмови.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Стрільців

Стрільців сьогодні чекатимуть пригоди, та, скоріш за все, вони будуть не дуже приємними. Потрібно буде взяти себе в руки.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Козорогів

У Козорогів сьогодні сприятливий день для роботи. У вас з'являться можливості для зростання. Але не забувайте і про відпочинок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Водоліїв

У Водоліїв сьогодні будуть труднощі в особистому житті. Вас може образити кохана людина або завдати сильного удару. Не відганяйте думки про розрив, якщо такі з'являться.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 21 жовтня 2023 для Риб

Астрологи радять Рибам сьогодні зайнятися спортом, щоб зберегти фізичну та емоційну рівновагу. Варто частіше приділяти час своєму тілу.