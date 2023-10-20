Раки та Риби – ці знаки зодіаку мають сильну інтуїцію, їм важливо навчитися слухати свої внутрішні почуття. Інтуїція може бути надійним орієнтиром в житті на майбутній час, пише 24 Канал.

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Рак

Раки дуже уважні до свого внутрішнього голосу й серця, тому що інтуїція їх ніколи не підводить. Потужним шостим чуттям їм потрібно буде скористатись найближчим часом. Адже інколи раціональний розум може підставити.

Гороскоп для Раків

Риба

Риби завжди мають відмінну інтуїцію і здатні відчувати енергію та емоції інших людей. Їхня інтуїція рідко помиляється, і вони можуть прочитати між рядками навіть тоді, коли слова не говорять про справжній стан справ. Цим потрібно буде скористатись найближчим часом.

Гороскоп для Риб