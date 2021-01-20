Гороскоп на сьогодні, 20 січня 2021 року, радить Стрільцям розпочинати нові справи. Терези можуть укласти вигідні контракти. Читайте гороскоп на 20 січня 2021 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цей день можна приймати рішення, що стосуються професійних питань. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 20 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Овнів

На Овнів сьогодні чекають поворотні моменти в особистому житті. У цей день ви переглянете плани на рік. Загалом на Овнів чекає метушливий день, тож не плануйте нічого серйозного та масштабного.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Тельців

Сьогодні добре пройдуть справи, пов'язані з фінансами та юриспруденцією. Прибережіть гроші в цей день для того, щоб придбати потрібні речі для дому, не витрачайте їх на дурниці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Близнюків

Сьогодні варто шукати підтримку, як ділову, так і моральну. Ви цілком можете її знайти, причому в найнесподіваніших місцях.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Раків

Ракам варто бути обережними з людьми, які намагатимуться маніпулювати вами. У другій половині дня займіться фізичною активністю.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Левів

Сьогодні вдалий день посиленої праці над собою, адже сама зараз настає сприятливий період, коли в житті Левів можуть статися зміни на краще.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Дів

Сьогодні вдалий день, щоб сісти на дієту або провести розвантажувальний день. Настрій керівництва в цей день вплине на ваше фінансове становище. Ймовірно, ви отримаєте премію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Терезів

В цей день Терези можуть укласти вигідні контракти або знайти надійних партнерів. Можливі незаплановані доходи. Вдалий день для нових зв'язків та знайомств з новими людьми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Скорпіонів

День віщує труднощі у відносинах з колегами та родичами. Доба досить конфліктна, тому краще звести контакти з людьми до мінімуму.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Стрільців

День вдалий для початку нових справ, ведення переговорів та знаходження компромісів. Можливе виникнення нових відносин.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Козерогів

Сьогоднішній день перевірить щирість ваших намірів. Налаштувавшись на успіх, ви багато чого досягнете на роботі та в особистому житті.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Водоліїв

Конфлікти з родичами можуть затьмарити ваш настрій. Вам вдасться в багатьох питаннях поставити крапки над "і", але за умови, що ви не будете опускатися до скандалів.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 січня 2021 для Риб

Рибам сьогодні варто задуматися над своїми помилками, щоб не повторити їх знову. Не встрявайте в суперечки з керівництвом, особливо у день зарплати.